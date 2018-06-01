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Почему необходимо выполнять упражнения после пробежки: ответ Минздрава

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После пробежки необходимо выполнять упражнения
После пробежки необходимо выполнять упражнения / unsplash.com

Бег помогает поддерживать тело в форме, он также уменьшает риски опасных болезней, продлевает продолжительность жизни и улучшает настроение.

Министерство здравоохранения рекомендует выполнять упражнения после бега, говорится на сайте.

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Все потому, что упражнения на растяжку мышц могут помочь телу постепенно охладить мышцы и улучшить гибкость. Также это может предотвратить головокружению или тошноту, поскольку упражнения после пробежки позволяют плавно замедлить частоту сердечных сокращений.

Упражнения являются оптимальными для хорошо разогретых мышц, поскольку человек минимизирует риски травм во время выполнения, а также в будущем для лучшей эластичности.

Во время выполнения упражнений делайте глубокие и регулярные вдохи и выдохи. Но нужно делать их до тех пор, пока не появится ощущение чрезмерной напряженности и легкого дискомфорта.

Если во время выполнения упражнений человек испытывает боль, то стоит остановиться. При сильной боли Минздрав рекомендует обратиться за помощью.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины
Источник: 24 Канал
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