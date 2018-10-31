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      Почему несчастные пары не расстаются: объяснение психологов

      65 Читати новину українською
      Почему несчастные пары не расстаются
      Почему несчастные пары не расстаются / bogoslov.org

      В последнее время, многие пары несчастливы вместе, и несмотря на это они не могут разорвать отношения и продолжают жить в сложном для обоих браке.

      По словам психологов, пары, которые не желают продолжать отношения, не могут их разорвать не из-за эгоистических соображений, пишет Рsychology today.

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      Они провели исследование, которое состояло из двух частей – опросили более тысячи человек, находящихся в романтических отношениях, а затем следили за ними в течение 10 дней.

      Во второй части эксперимента приняли участие 500 человек, которые размышляли над разводом. За каждым из участников психологи наблюдали в течение двух месяцев.

      В результате исследования выяснилось, что люди значительно реже решались предложить партнеру расстаться, если считали, что он к ним сильно привязан.

      Вывод психологов: прервать отношения, которые не приносят счастья, людям мешала именно забота о партнере, а не любые более эгоистичны мотивы.

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      Теги: LifeStyle Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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