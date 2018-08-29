Почему нестабильные романтические отношения вредны: объяснение

Часто партнеров, которые разрывают отношения и снова сходятся, держит исключительно секс. Но такие отношения имеют негативное влияние на здоровье, ведь угрожают депрессией.

Как передает Independent, пары, которые находятся в нестабильных отношениях, имеют гораздо более высокий уровень риска развития депрессии, тревоги и беспокойства, чем те у кого в прочные, серьезные отношения.

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Психологи Миссурийского университета в Колумбии провели исследование, в ходе которого установили связь между нестабильностью в отношениях и насилием, низким уровнем преданности и коммуникации партнеров.

Довольно часто в таких отношениях возникают споры и измены. Такие пары расходятся, но продолжают тянуться друг к другу,

– отметил коуч из отношений Джеймс Прис.

Токсичные отношения лучше завершать, чтобы не вредить здоровью

Шаткая модель отношений приводит к низкой самооценке, усиливает внутреннюю нестабильность и провоцирует серьезные психологические проблемы, в частности, депрессию. И чем дольше такие отношения продолжаются, тем хуже партнеры себя чувствуют.

По словам психолога Мадлен Мейсон Рентри, чаще всего такие пары держит секс, из-за которого они хотят вернуться в потенциально токсичные отношения, ведь им кажется, что они не могут жить друг без друга.

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