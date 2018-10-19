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      Почему нет результатов физических тренировок: три причины

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      Почему фитнес и нагрузки не работают
      Почему фитнес и нагрузки не работают / Фото из открытых источников

      Вы уже некоторое время ходите на фитнес и подвергаете тело другим физическим нагрузкам, но не видите желаемых результатов. Так почему же это не работает?

      По словам специалистов, скорее всего, вы допускаете некоторые ошибки, поэтому нет результата после занятий, передает Сosmo.

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      1. Не пьете воду. Во время и после занятий спортом пейте больше воды. Не рекомендуется пить минеральную воду, ведь ее химические элементы и свободная углекислота при избыточном поступлении в организм могут нарушить секреторную и двигательную функции желудка, а также кислотно-щелочной баланс в организме. А это приведет к отекам, могут возникнуть проблемы с почками, сердцем и привести к лишнему весу.

      2. Злоупотребляете фруктами. Если любите фрукты, не забывайте, что в них содержится фруктоза. Соответственно, в организме начинает снижаться выработка гормона лептина, который отвечает за насыщаемость и снижение аппетита, поэтому сколько бы фруктов вы не съели – тело может не почувствовать отметки "достаточно".

      3. Пропускаете занятия. Если хотите видеть результат – сделайте занятия фитнесом в своем недельном графике регулярными. Первые результаты при правильном соотношении спорта и питания вы уже сможете увидеть через 2-3 месяца.

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      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание Здоровая жизнь Советы Фитнес
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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