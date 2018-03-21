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Почему "Новой почте" нужен постоянный юрист "под рукой" – директор по правовым вопросам компании

23 Читати новину українською
Инна Хомич
Инна Хомич / 24 Канал

Для борьбы с давлением в компании "Новая почта" работают 30 юристов, 10 из них – адвокаты.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказала юрист "Новой почты" Инна Хомич.

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Она утверждает, что если бы "Новая почта" была польской компанией, юристов пришлось бы иметь гораздо меньше.

Мои коллеги, которые работали в Украине и поехали по специальности работать в ту же Варшаву, говорят о совсем другой практике. Функции, которые не присущи бизнесу, все выведены на аутсорсинг. В наших реалиях себе позволить такого не можем,
– прокомментировала Инна Хомич.

Также директор по правовым вопросам заверила, что "Новая почта" не берет юристов на стороне, а всегда должна иметь их "под рукой". Ведь как показывает последний опыт, адвокат должен быть рядом и разобраться в бизнесе и ситуации.

Напомним, украинский бизнес возмущен, он заявляет о давлении силовиков и хочет обезопасить себя.

Теги: Новости Украины Новости политики Новая почта Бизнес
Источник: 24 Канал
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