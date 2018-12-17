Одни люди могут легко подружиться с другими людьми, найти общий язык, а другим требуется для этого больше времени.

Эксперты из Америки сделали вывод, что употребление пищи из одной тарелки сближает людей, пишет ZME Science.

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Им легче построить диалог и прийти к общему решению в каких-то вопросах.

Ученые провели эксперимент, разделив добровольцев на две группы по парам. Незнакомым участникам нужно было принимать общие решения во время еды. Первая группа ела из одной тарелки, а вторая – из разных блюд.



Почему нужно есть из одной тарелки

Обработав полученные данные, исследователи пришли к выводу, что синхронизация во время еды из одной тарелки способствует кооперации и решению других вопросов.

Такой эффект наблюдается не только между друзьями, но и между незнакомыми людьми. Проведенное исследование дало понять ученым, что внешние факторы могут влиять на взаимодействие между людьми.

Вывод исследования: совместная трапеза сотрудников часто помогает сплотить коллектив, а для партнеров – наладить взаимовыгодные партнерские и доверительные отношения.



Трапеза из общей тарелки сближает людей

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