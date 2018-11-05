Почему нужно есть углеводы: комментарий Супрун

Углеводы являются необходимым компонентом питания, который дает организму энергию и силу. В то же время, многие люди, которые хотят похудеть, переходят на диету с низким содержанием углеводов. Кроме того, такие диеты предотвращают развитие сахарного диабета и сердечно-сосудистых болезней.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook со ссылкой на комментарий специалиста Дарьи Озерной.

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Углеводы бывают простые – обычный сахар (пирожные, конфеты), фруктоза и сахароза (фрукты, овощи), лактоза (молочные продукты). И сложные – это крахмал (картофель, хлеб, рис, макароны, крупы).

Вредными являются простые углеводы, ведь они вызывают сильные колебания глюкозы в крови. Когда ее много, то выделяется гормон инсулин, и тогда глюкоза покидает кровоток, и откладывается в печени, мышцах и жировой ткани в виде запасов – гликогена и жира,

– говорится в заметке.

Что делать?

1. Следите за уровнем потребления таких сахаров. Средняя суточная норма добавленных сахаров не должна превышать 32-50 граммов.

2. Делайте физические упражнения незадолго до употребления сладкого или после. Тогда больше сахара поглотят мышцы, соответственно, меньше жира образуется на внутренних органах.

3. Не отказывайтесь полностью от углеводов, ограничения касаются только добавленных сахаров. Ешьте фрукты, крахмалистые овощи, бобовые и цельнозерновые злаки.

4. Не забывайте – суровые пищевые ограничения не дадут желаемого эффекта, а организм испытывает сильный стресс.

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