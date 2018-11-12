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      Почему нужно отказаться от позднего ужина

      53 Читати новину українською
      Почему нужно отказаться от позднего ужина
      Почему нужно отказаться от позднего ужина / adelove.com

      Из-за нарушения биологических ритмов человека поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

      Таковы результаты исследования группы ученых из Американской кардиологической ассоциации, пишет портал LiveScience.

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      В исследовании приняли участие 13 тысяч человек в возрасте от 18 до 76 лет.

      Ученые анализировали связь состояния здоровья и времени приема пищи.

      Чому потрібно відмовитися від пізньої вечері
      Почему нужно отказаться от позднего ужина

      Медики обнаружили, что у тех, кто употреблял пищу после 18:00, был высокий уровень сахара в крови, а также повышенное давление по сравнению с теми, кто обедал до этого времени.

      Люди, которые ели поздно вечером, на 23% более склонны к развитию гипертонии. Исследователи отмечают, что это можно объяснить из-за нарушения биологических ритмов, что вызывает проблемы с обменом веществ.

      У тих, хто вживав їжу після 18:00, підвищувався цукор
      У тех, кто употреблял пищу после 18:00, повышался сахар

      Также увеличивается на 19% склонность к развитию предиабета.

       
      Предиабет – что это?
      Это период жизни, который предшествует заболеванию сахарного диабета.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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