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      Почему нужно отказаться от употребления морской соли

      239 Читати новину українською
      Морская соль может быть вредной
      Морская соль может быть вредной / garna.top

      В 90% солей, отобранных по всему миру, исследователи обнаружили пластиковые волокна. Ученые проанализировали образцы солей из 21 страны Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Лишь три образца не содержали микропластик — из Тайваня (рафинированная морская соль), Китая (рафинированная каменная соль) и Франции (неочищенная морская соль).

      Исследование было опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

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      Плотность микропластика, найденного в соли, резко варьировалась в разных образцах. В соли, собранной в Индонезии, ученые обнаружили крупнейшее количество микропластика. Это не удивительно, так как Индонезия – вторая страна мира по количеству пластиковых отходов.

      Морська сіль
      Морская соль содержит частицы пластика

      Наибольшее количество микропластика было найдено в морской соли, чуть меньше в озерной, а меньше всего – в каменной.

      Это исследование стало уже пятым по счету, выпущенным за последние годы. Другие были сделаны в Испании, Китае, США, Франции, Великобритании и Малайзии.

      морська сіль
      Ученые устанавливают как пластик влияет на организм

      Ученые считают, что микропластик присутствует. Не думайте, что если вы покупаете морскую соль, например, в ЕС, – вы полностью защищены.

      Согласно новому исследованию, среднестатистический взрослый человек потребляет около 2000 частиц пластика в год через соль. Насколько это влияет на организм, пока остается загадкой.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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