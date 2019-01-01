Почему нужно отказаться от употребления морской соли

В 90% солей, отобранных по всему миру, исследователи обнаружили пластиковые волокна. Ученые проанализировали образцы солей из 21 страны Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Лишь три образца не содержали микропластик — из Тайваня (рафинированная морская соль), Китая (рафинированная каменная соль) и Франции (неочищенная морская соль).

Исследование было опубликовано в журнале Environmental Science & Technology.

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Плотность микропластика, найденного в соли, резко варьировалась в разных образцах. В соли, собранной в Индонезии, ученые обнаружили крупнейшее количество микропластика. Это не удивительно, так как Индонезия – вторая страна мира по количеству пластиковых отходов.



Морская соль содержит частицы пластика

Наибольшее количество микропластика было найдено в морской соли, чуть меньше в озерной, а меньше всего – в каменной.

Это исследование стало уже пятым по счету, выпущенным за последние годы. Другие были сделаны в Испании, Китае, США, Франции, Великобритании и Малайзии.



Ученые устанавливают как пластик влияет на организм

Ученые считают, что микропластик присутствует. Не думайте, что если вы покупаете морскую соль, например, в ЕС, – вы полностью защищены.

Согласно новому исследованию, среднестатистический взрослый человек потребляет около 2000 частиц пластика в год через соль. Насколько это влияет на организм, пока остается загадкой.

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