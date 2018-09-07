Почему нужно регулярно есть сало: интересные факты

Кроме питательных свойств сало помогает укреплять иммунитет, ведь защитные силы организма активизируются под воздействием веществ, которые содержит этот продукт.

Об этом заявила группа международных ученых, которая обнародовала результаты исследования свойств сала, пишет Foodandmood.

Ученые изучили составные компоненты сала и определили, что продукт богат витаминами В12 и С. Также в сале есть марганец, железо и селен, который обычно содержится в орехах, гречке и овсянке.

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Специалисты рекомендуют сало перетереть, добавив туда гвоздику, имбирный корень и корицу. Эту смесь следует принимать ежедневно по четыре ложки.

Сало помогает укреплять иммунитет

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