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Почему нужно регулярно есть сало: интересные факты

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Почему нужно регулярно есть сало
Почему нужно регулярно есть сало / shkolazhizni.ru

Кроме питательных свойств сало помогает укреплять иммунитет, ведь защитные силы организма активизируются под воздействием веществ, которые содержит этот продукт.

Об этом заявила группа международных ученых, которая обнародовала результаты исследования свойств сала, пишет Foodandmood.

Ученые изучили составные компоненты сала и определили, что продукт богат витаминами В12 и С. Также в сале есть марганец, железо и селен, который обычно содержится в орехах, гречке и овсянке.

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Специалисты рекомендуют сало перетереть, добавив туда гвоздику, имбирный корень и корицу. Эту смесь следует принимать ежедневно по четыре ложки.

Сало допомагає зміцнювати імунітет

Сало помогает укреплять иммунитет

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Профилактика заболеваний Народная медицина Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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