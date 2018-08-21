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Почему нужно съесть инжир: 4 убедительных причины

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Почему нужно съесть инжир
Почему нужно съесть инжир / theancientolive.com

Инжир – это вкусный и одновременно очень полезный плод, его можно употреблять как в свежем, так и в сушеном виде.

Инжир богат такими витаминами как С, РР, А, группы B, пишет 24apteka.

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Этот плод содержит необходимые организму вещества, как магний, железо, медь, кальций, марганец, калий, фосфор, бром.

1. Помогает при простуде

Этот плод способен хорошо укреплять иммунитет человека из-за своих противовоспалительных и жаропонижающих свойств. Его полезно употреблять при простудах, ангине, бронхите.

Інжир допомагає при застуді

Инжир помогает при простуде

2. Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы

Калий, содержащийся в инжире, укрепляет сердце и сосуды, разжижает кровь, помогает при тахикардии, гипертонии. Этот плод хорошо влияет на нервную систему человека, устраняет стресс и проблемы со сном.

3. Устраняет камни в почках

Из-за сильных мочегонных свойств инжир помогает избавиться от камней и песка в почках, облегчает боль при мочеиспускании и выводит лишнюю жидкость из организма.

Інжир допомагає позбутися від каменів у нирках

Инжир помогает избавиться от камней в почках

4. Улучшает работу органов пищеварения

Инжир способен бороться с изжогой, проблемами с кишечником. Он способен очистить организм от токсинов и шлаков и ускорить метаболизм.

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Теги: Здоровье Профилактика заболеваний LifeStyle Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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