Почему нужно съесть инжир: 4 убедительных причины
Инжир – это вкусный и одновременно очень полезный плод, его можно употреблять как в свежем, так и в сушеном виде.
Инжир богат такими витаминами как С, РР, А, группы B, пишет 24apteka.
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Этот плод содержит необходимые организму вещества, как магний, железо, медь, кальций, марганец, калий, фосфор, бром.
1. Помогает при простуде
Этот плод способен хорошо укреплять иммунитет человека из-за своих противовоспалительных и жаропонижающих свойств. Его полезно употреблять при простудах, ангине, бронхите.
Инжир помогает при простуде
2. Улучшает состояние сердечно-сосудистой системы
Калий, содержащийся в инжире, укрепляет сердце и сосуды, разжижает кровь, помогает при тахикардии, гипертонии. Этот плод хорошо влияет на нервную систему человека, устраняет стресс и проблемы со сном.
3. Устраняет камни в почках
Из-за сильных мочегонных свойств инжир помогает избавиться от камней и песка в почках, облегчает боль при мочеиспускании и выводит лишнюю жидкость из организма.
Инжир помогает избавиться от камней в почках
4. Улучшает работу органов пищеварения
Инжир способен бороться с изжогой, проблемами с кишечником. Он способен очистить организм от токсинов и шлаков и ускорить метаболизм.
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