Почему нужно выполнять требования МВФ

Почему на выборах побеждают коррупционеры? Потому что 85% аудитории считает, что не надо выполнять требования МВФ, среди которых создание независимого от коррупционеров антикоррупционного суда.

Почему в стране не хватает денег на пенсии, несмотря на то, что все рестораны Киева заполнены с утра до вечера? Потому что 85% аудитории, электората, считает, что нет лучшего управляющего, чем государство, и поэтому не нужно проводить приватизацию, а нужно еще больше полномочий дать чиновникам.

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Почему качество украинского чернозема, последней гордости нации, неуклонно снижается? Потому что 85% людей думает, что у нас есть свой уникальный путь и нам не нужно создавать рынок земли, ведь им комфортно в компании Венесуэлы, Северной Корее и Кубы, тех стран, где рынка земли нет.

А значит у земли нет собственника, а есть только краткосрочный арендатор. У МВФ нет своих требований. Своих желаний. Все, что требует МВФ, нужно прежде всего Украине. У МВФ нет никаких других своих интересов. Только интерес поддержания благополучия в мире.

Не существует мирового заговора, мирового правительства, всемогущих жидомассонов и прочих рептилоидов. Мир слишком сложен, чтобы им управлять. И МВФ – просто большая бюрократическая машина, созданная для спасения кризисных стран.



Международный валютный фонд

МВФ не коммерческая организация. Хватит повторять бред за популистами. МВФ создан не для того, чтобы зарабатывать деньги и получать прибыль. Деньги МВФ – самые дешевые в мире. Деньги МВФ – стимул для изменений. Который приходится применять, когда другие стимулы не работают. И это спасательная шлюпка для тех, кто не умеет плавать.

МВФ совершенно не беспокоит вопрос, как вы вернете свои деньги. Когда про такое волнуются, то кредиты стоят для Украины 8%. МВФ не переживает и дает под 2%. Потому что все всегда возвращают кредиты МВФ. Любые режимы популистов. Потому что у всех есть инстинкт самосохранения.

Каким бы могло быть правительство Украины без влияния МВФ? Представляете себе прогрессивные идеи Барны или Ляшко, которые тут же побежали бы реализовывать? Барна вернет колхозы, Ляшко раздаст деньги всем своим друзьям. Конечно же в виде дотаций и дешевых кредитов.

Тарута спустится с плакатов и тоже поможет отечественному производителю деньгами. А Тимошенко быстренько уволит Коболева и заключит новый договор с Газпромом и подружится с Путиным. И даже не попросит премию. Она же за идею работает.



Кредиты МВФ

Чем заканчивается такая вакханалия? Чем заканчивается наш особенный украинский путь? Тем же, чем и любой другой уникальный путь. Уникальный путь бедных стран. Где самая святая земля, самые прогрессивные идеи и самые жадные правители. Он заканчивается Венесуэлой. Инфляцией, девальвацией, тотальной бедностью.

Черт побери, да мы уже чернозем теряем из-за этой повальной глупости. Из-за нежелания дать людям распоряжаться своей собственностью. Из-за веры в то, что "при колхозах было лучше". От всего этого нас оберегает МВФ. От безумия старых крепких хозяйственников. Да, мы не побежали вперед. Потому что МВФ не может заставить парламент проголосовать все и сразу.

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Но у нас есть огромный ограничитель глупости. Не дающий нам совершать самоубийственные решения. Печатать деньги и раздавать их друзьям. Раздувать дефицит бюджета. Все это делать нам теперь нельзя. И это МВФ. Тот самый предохранитель. Которым мы сами быть пока не в состоянии. Он схватил нас за шиворот, не дал упасть в 2014 году. И то, что нам до сих пор нужна его помощь – это только наша вина.

Это мы так и не научились ходить сами. Это мы получили 4 транша в тот момент, когда должны были получить 12. И можно только с содроганием сердца ждать момента, когда влияние МВФ завершится, у наших властителей развяжутся руки и они с превеликой радостью вернуться к своей привычной практике.

И если к тому времени, получив поддержку от МВФ, власть качественно не изменится, то мы опять заслужим свою бедность. Новый цикл украинского кризиса. Когда сначала всем печатают и раздают деньги, а потом все удивляются, почему же это гривна в очередной раз девальвировала и мы все обеднели.