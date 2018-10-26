Почему обед должен быть полноценным и что следует есть: комментарий диетолога

Именно обед должен быть основным приемом пищи и должен составлять 35-40% от всего съеденного в течение дня.

Об этом популярный диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в Instagram. С ее слов, в течение дня организм тратит много энергии, которую необходимо восстанавливать.

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Именно в обеденное время все необходимые организму компоненты усваиваются лучше всего, мы быстро восстанавливаем затраченную энергию, ощущаем прилив сил, повышаем свою продуктивность и готовимся к следующей части дня,

– отметила она.

Что есть на обед (белки, жиры и углеводы):

- мясо, рыба или птица ( 100 граммов) + овощи (200 граммов) + каша (50 граммов);

- каша (100 граммов) + овощи (200 граммов) + мясо (50 граммов);

- бобовые (100 граммов) + овощи (200 граммов).

Основной принцип полноценного обеда – если основное блюдо, например, каша, тогда мяса нужно будет съесть вдвое меньше по объему. И наоборот.

Будьте внимательны: употребляя мясо, рыбу или птицу вместе с бобовыми, вы даете лишнюю нагрузку на желудок. Бобовые долго и трудно перевариваются в сочетании с этими продуктами,

– добавила она.

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