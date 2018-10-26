23:06
26 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путину надо больше золота. "Строительное чудо" Крымский мост
      Вєсті Кремля
      21:34, сегодня
      Вести.UA. Отец Онуфрий уходит в телеведущие. Новые драчуны украинского политикума
      Вєсті.UA
      20:48, сегодня
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Почему обед должен быть полноценным и что следует есть: комментарий диетолога

      129 Читати новину українською
      Почему обед должен быть полноценным
      Почему обед должен быть полноценным / unsplash.com

      Именно обед должен быть основным приемом пищи и должен составлять 35-40% от всего съеденного в течение дня.

      Об этом популярный диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в Instagram. С ее слов, в течение дня организм тратит много энергии, которую необходимо восстанавливать.

      Читайте также: Один из самых полезных продуктов на планете: чем ценны зеленые овощи

      Именно в обеденное время все необходимые организму компоненты усваиваются лучше всего, мы быстро восстанавливаем затраченную энергию, ощущаем прилив сил, повышаем свою продуктивность и готовимся к следующей части дня,
      – отметила она.

      via GIPHY

      Что есть на обед (белки, жиры и углеводы):

      - мясо, рыба или птица ( 100 граммов) + овощи (200 граммов) + каша (50 граммов);

      - каша (100 граммов) + овощи (200 граммов) + мясо (50 граммов);

      - бобовые (100 граммов) + овощи (200 граммов).

      Основной принцип полноценного обеда – если основное блюдо, например, каша, тогда мяса нужно будет съесть вдвое меньше по объему. И наоборот.

      Будьте внимательны: употребляя мясо, рыбу или птицу вместе с бобовыми, вы даете лишнюю нагрузку на желудок. Бобовые долго и трудно перевариваются в сочетании с этими продуктами,
      – добавила она.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе ​ Здоровье.

      Теги: Здоровье LifeStyle Здоровое питание Диеты
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля , 13:00
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта , 18:52
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 19:06
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук