Почему обед должен быть полноценным и что следует есть: комментарий диетолога
Именно обед должен быть основным приемом пищи и должен составлять 35-40% от всего съеденного в течение дня.
Об этом популярный диетолог Светлана Фус рассказала на своей странице в Instagram. С ее слов, в течение дня организм тратит много энергии, которую необходимо восстанавливать.
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Именно в обеденное время все необходимые организму компоненты усваиваются лучше всего, мы быстро восстанавливаем затраченную энергию, ощущаем прилив сил, повышаем свою продуктивность и готовимся к следующей части дня,
– отметила она.
Что есть на обед (белки, жиры и углеводы):
- мясо, рыба или птица ( 100 граммов) + овощи (200 граммов) + каша (50 граммов);
- каша (100 граммов) + овощи (200 граммов) + мясо (50 граммов);
- бобовые (100 граммов) + овощи (200 граммов).
Основной принцип полноценного обеда – если основное блюдо, например, каша, тогда мяса нужно будет съесть вдвое меньше по объему. И наоборот.
Будьте внимательны: употребляя мясо, рыбу или птицу вместе с бобовыми, вы даете лишнюю нагрузку на желудок. Бобовые долго и трудно перевариваются в сочетании с этими продуктами,
– добавила она.
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