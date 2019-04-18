Почему Общественному до сих пор не перечислили деньги на дебаты: объяснение вещателя

Дебаты на Общественном состоятся уже завтра, 19 апреля. Однако деньги на их проведение не перечислили до сих пор. Как пояснил вещатель, НСТУ их получит уже постфактум на основании акта выполненных работ.

Дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в студии Общественного проводятся за счет государственного бюджета. Однако, по словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, есть нюанс: если оба кандидата откажутся от встречи, финансирование из государственных средств не будет, пишет "РБК-Украина".

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Такие обстоятельства регулирует постановление ЦИК № 472. Следовательно, те средства, которые Общественное потратит на эфирное время, а кандидаты не придут, возмещаться не будут. То есть НСТУ потерпит убытки.

Чтобы Зеленский и Порошенко таки появились в студии Общественного, Центральная избирательная комиссия разрешила перенести дебаты на Общественном с 20 часов на 21:00, чтобы кандидаты имели возможность принять участие в неофициальных дебатах на НСК "Олимпийский". Но Зеленский уже успел заявить, что на теледебаты не придет.

Когда и где состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским?

Кандидаты в президенты вызвали друг друга на дебаты еще до того, когда стали известны официальные результаты первого тура выборов президента. Оба прошли во второй тур и после долгих споров и эпопеи со сдачей анализов штабы Зеленского и Порошенко договорились провести дебаты

19 апреля (пятница) в 19:00 на НСК "Олимпийский". После этого Порошенко отправится на теледебаты на Общественное, которые стартуют в 21:00. Зеленского там не будет.



Запускать зрителей на "Олимпийский" начнут в 16:00. Полиция ожидает до 60 тысяч посетителей. Кстати, все билеты на дебаты уже закончились.

Сумма расходов на дебаты на НСК "Олимпийский" колеблется в пределах 6 – 8 миллионов гривен. На что еще можно было потратить эту кругленькую сумму – читайте в материале 24 канала.



Что можно было купить за деньги, потраченные на проведение дебатов на "Олимпийском" стадионе: инфографика