Почему общественные активисты не спешат идти в большую политику: откровенные ответы

Они раскрывают коррупционные схемы вместо правоохранительных органов, разрабатывают законопроекты и знают, как нужно менять избирательное законодательство. Общественные деятели делают половину работы украинских политиков. И сами туда не спешат. Большинство общественных деятелей таки остаются бороться с системой через свои организации.

За плечами одесского активиста Сергея Стерненка – закрытие точек по продаже наркотических веществ, пикетирование российского консульства и блокирование оккупированного Крыма.

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Парень хочет получить лицензию адвоката, зато о политической карьере даже не думает.

Вижу себя в адвокатской практике. Как будет дальше, покажет жизнь. Пять лет назад я даже не мог представить, что буду активистом, например,

– пояснил он.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что общественные деятели не должны идти в политику в одиночку. Ведь одного целеустремленного человека в системе мало.

В парламенте недостаточно быть классным, честным и профессиональным, если ты там такой только один. Надо, чтобы было 226. Поэтому есть смысл идти во власть, если ты идешь с командой, которая влияет на большинство,

– отметил активист.

Из-за этого Шабунин и сам пока не собирается покидать свою общественную деятельность в пользу политической. Говорит, что ГПК сейчас является достаточно влиятельным инструментом в борьбе с коррупцией. А развернуть такую же эффективную деятельность провластное большинство не даст.



Виталий Шабунин

И заниматься политикой можно не только в Верховной Раде. Общественные активисты могут быть активными также и на местном уровне.

"Общественный активист в Киеве может иметь большее влияние на Киевсовет, чем политики. Ведь его не воспринимают как конкурента. Но бывают и ситуации, когда рычаги депутата значительно сильнее, поскольку есть возможность делать депутатские запросы и обращения", – убежден Алексей Гриценко, активист "Автомайдана".



Алексей Гриценко

Впрочем, проблема участия общественных активистов в политике значительно глубже. По словам эксперта по политике Александра Солонтая, в западных странах один человек может быть одновременно и политиком, и общественным деятелем. В Украине ситуация противоположная: эти два лагеря являются обособленными.

Четыре года назад не побоялся пойти в политику Игорь Луценко, хотя до этого был журналистом и основателем общественной организации "Сохрани старый Киев". Депутатский мандат не мешает ему и дальше заниматься защитой исторических памятников. Нардеп от БПП Татьяна Рычкова ушла в политику из волонтерства, она помогает нашим военным на Востоке.

Народные избранники, которые пришли в парламенты из общественных организаций признают: чтобы что-то менять кардинально их при власти пока маловато.

Напомним, 17 декабря в Одессе состоялось выездное заседание временной следственной комиссии по делу убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов.