Почему обвалилась гривна: объяснение Нацбанка

Падение курса гривны связано с увеличением спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

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Предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей (горно-металлургический комплекс, АПК) остается на достаточно высоком уровне, что свидетельствует об отсутствии фундаментальных причин для обесценивания гривны. Зато, наблюдается увеличение спроса на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке из-за сезонных, ситуативных и психологических факторов,

– говорится в сообщении.

Также сказывается сезонное увеличение спроса со стороны импортеров энергоресурсов, которые нуждаются в валюте для расчетов за газ и за нефтепродукты (для раннего начала сбора урожая) и со стороны импортеров товаров и услуг потребительского направления (электроника, пищевые продукты, туризм и тому подобное), что является следствием роста доходов населения. Кроме того, под влиянием негативных ожиданий уже традиционно в преддверии осени уменьшается предложение валюты со стороны населения на наличном рынке, что сказывается на направленности операций банков на межбанковском валютном рынке.

Нацбанк также уверяет, что сохраняет активное присутствие на межбанковском валютном рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса гривны, которые усилились текущей недели в связи с дальнейшим превышением спроса на валюту над ее предложением. Для устранения дисбаланса на межбанковском валютном рынке Национальный банк ежедневно выходил с продажей иностранной валюты.