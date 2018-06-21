Почему одна из победительниц конкурса в новый Верховный Суд платит налоги в РФ

Премию и антипремию за судейство во время Революции Достоинства в блоге "Честь и Не.Честь" за 21 июня 2018 года получат две победительницы конкурса в новый Верховный Суд. Обе начнут работу, как только на это согласится Президент Украины Петр Порошенко.

Относительно лауреата нашей "Антипремии" глава государства колеблется уже значительно дольше, чем позволяет закон. И мы можем понять почему. Знакомьтесь: это — Валентина Николаевна Симоненко, цитируем по открытым базам Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

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Она — владелец российского индивидуального налогового номера, то есть — плательщик налогов в бюджет Российской Федерации. А еще в оккупированном Крыму у нее есть наследство, зарегистрированное властями страны-агрессора, и родная сестра, которая на эту власть работает. И все это было бы набором скучных фактов, если бы не украинский паспорт и высокая государственная должность нашей героини.

Валентина Симоненко стала на учет в налоговой службе оккупационной власти в Севастополе, когда еще работала судьей старого Верховного Суда Украины. А как отправилась на конкурс в новый Верховный Суд, скрыла все свои связи с оккупационными властями, которые, разумеется, не позволили бы ей принять участие в конкурсе.



Победительница конкурса в новый Верховный Суд Валентина Симоненко

Хорошо, что тогда в процессе отбора судей принимал участие Общественный совет добропорядочности, потому что именно его дотошная проверка пролила свет на эту тайну. Симоненко попыталась переложить всю ответственность на оккупационную власть, но мы проверили даты и законодательные требования. Даже агрессору не удалось бы сделать все это без активного участия Валентины Николаевны.

Впрочем, все ответственные за конкурс в Верховный Суд органы, и Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия, эту находку проигнорировали. Поставив в крайне неудобное положение Президента, которого закон обязывает подписать невозможно решение: назначить судью, которая имеет доказанные связи с врагом.

Поэтому антипремию "Не.Честь Недели" за связи со страной-агрессором получает победительница конкурса до новый в Верховный Суд Валентина Симоненко.

Кандидатуру нашего следующего лауреата на конкурсе в Верховный Суд рассматривали дольше и тщательнее. Традиционно так происходит именно с теми судьями, которых рекомендует общественность. Помните, в начале Революции Достоинства было судебное решение, которое запрещало мирные собрания в Киеве с 1 декабря 2013 по 7 января 2014 года?

Апелляцию на него рассматривала коллегия судей Киевского апелляционного административного суда, среди которых была и Виктория Мацедонская. Тогда она оказалась единственным из судей, кто открыто назвал решение о запрете Майдана незаконным. Принципиальная позиция, изложенная в особом мнении к определению остальных коллег, обеспечило судье уважение общественности.



Победительница конкурса в Верховный Суд Виктория Мацедонская

Среди других громких дел, где председательствовала судья Мацедонская, — апелляция на отмененное решение о признании связи семьи Суркисов с национализированным "Приватбанком" и принудительный перевод их средств в акции. Апелляция оставила это решение в силе. При участии Мацедонской также было принято решение, по которому Министерство внутренних дел должно раскрыть на запрос журналистов списки тех, кто получил наградное огнестрельное оружие от министра Арсена Авакова.

Мы видим здесь деятельность судьи вне политики, достойное признания! Премию "Честь недели" за защиту прав человека во время Майдана, устойчивость к политическим воздействиям и справедливые решения получает победительница конкурса в Верховный Суд Виктория Мацедонская.