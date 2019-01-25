Почему одни люди не набирают вес, а другим сложно похудеть

Британские ученые нашли причину, почему некоторые люди никогда не поправляются, а другим, наоборот – сложно сбросить лишние килограммы, не зависимо от образа жизни и количества пищи.

Оказалось, что люди, которые употребляют столько еды сколько хотят и не толстеют, имеют мутации генов, которые спасают от ожирения.

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К слову, этот ген с мутациями есть и у людей с избыточным весом, пишет журнал PLoS Genetics.

Гипотезу исследователи проверили на 2 тысячах образцах ДНК очень худых британцев и 2 тысячах людей с лишним весом. Кроме того, ученые проанализировали аналогичную "картину" у 10 тысяч людей с нормальным весом.

Ожирение – причины возникновения • пассивный образ жизни с малой физической активностью ; • генетические нарушения ферментативной активности; • избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п; • переедание психогенного характера;

* состояния физиологические (беременность, климакс);

• недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

Исследование показало, что существует 13 мелких мутаций, которые влияют на то, каким будет вес человека – низким или избыточным.

Мутации в гене FTO способствуют развитию ожирению, а изменения в гене CADM2, который связан с работой рецепторов мозга, способствуют сохранению низкого веса.



Мутации в гене FTO способствуют развитию ожирения

Ученые отмечают, что в ДНК худого человека содержится меньше вредных мутаций, способствующих ожирению, поэтому его вес меньше.

Также ученые делают вывод, что небольшой вес, как и ожирение, передается по наследству.

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