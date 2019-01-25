Почему одни люди не набирают вес, а другим сложно похудеть
Британские ученые нашли причину, почему некоторые люди никогда не поправляются, а другим, наоборот – сложно сбросить лишние килограммы, не зависимо от образа жизни и количества пищи.
Оказалось, что люди, которые употребляют столько еды сколько хотят и не толстеют, имеют мутации генов, которые спасают от ожирения.
Читайте также: Существует связь между ожирением, старением и тревогой, – ученые
К слову, этот ген с мутациями есть и у людей с избыточным весом, пишет журнал PLoS Genetics.
Гипотезу исследователи проверили на 2 тысячах образцах ДНК очень худых британцев и 2 тысячах людей с лишним весом. Кроме того, ученые проанализировали аналогичную "картину" у 10 тысяч людей с нормальным весом.
* состояния физиологические (беременность, климакс);
• недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.
Исследование показало, что существует 13 мелких мутаций, которые влияют на то, каким будет вес человека – низким или избыточным.
Мутации в гене FTO способствуют развитию ожирению, а изменения в гене CADM2, который связан с работой рецепторов мозга, способствуют сохранению низкого веса.
Мутации в гене FTO способствуют развитию ожирения
Ученые отмечают, что в ДНК худого человека содержится меньше вредных мутаций, способствующих ожирению, поэтому его вес меньше.
Также ученые делают вывод, что небольшой вес, как и ожирение, передается по наследству.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.