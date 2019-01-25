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      Почему одни люди не набирают вес, а другим сложно похудеть

      74 Читати новину українською
      Почему некоторые люди не набирают вес
      Почему некоторые люди не набирают вес / Фото из свободных источников

      Британские ученые нашли причину, почему некоторые люди никогда не поправляются, а другим, наоборот – сложно сбросить лишние килограммы, не зависимо от образа жизни и количества пищи.

      Оказалось, что люди, которые употребляют столько еды сколько хотят и не толстеют, имеют мутации генов, которые спасают от ожирения.

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      К слову, этот ген с мутациями есть и у людей с избыточным весом, пишет журнал PLoS Genetics.

      Гипотезу исследователи проверили на 2 тысячах образцах ДНК очень худых британцев и 2 тысячах людей с лишним весом. Кроме того, ученые проанализировали аналогичную "картину" у 10 тысяч людей с нормальным весом.

      Ожирение – причины возникновения
      пассивный образ жизни с малой физической активностью ;
      • генетические нарушения ферментативной активности;
      избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;
      • переедание психогенного характера;
      * состояния физиологические (беременность, климакс);
      • недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

      Исследование показало, что существует 13 мелких мутаций, которые влияют на то, каким будет вес человека – низким или избыточным.

      Мутации в гене FTO способствуют развитию ожирению, а изменения в гене CADM2, который связан с работой рецепторов мозга, способствуют сохранению низкого веса.

      Мутації в гені FTO сприяють розвитку ожирінню
      Мутации в гене FTO способствуют развитию ожирения

      Ученые отмечают, что в ДНК худого человека содержится меньше вредных мутаций, способствующих ожирению, поэтому его вес меньше.

      Также ученые делают вывод, что небольшой вес, как и ожирение, передается по наследству.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: исследования Ожирение Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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