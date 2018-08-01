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Злой Одессит

Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи

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Засуха в Крыму
Засуха в Крыму / Realist.online

Как известно, в июне в оккупированном Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

Некоторое время спустя, оккупационные власти полуострова ввели аналогичный режим и в Джанкойском, и в Красноперекопском районах. Однако спустя уже более месяца тема засухи на столь высоком уровне не поднимается, хотя данный режим следовало бы ввести еще как минимум в трех районах.

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Так, совершенно без внимания остаются Роздольненский, Черноморский и Кировский районы, в которых о проблемах с урожаем, выкашиваемом на солому, говорили еще в мае.

Похоже, оккупационным властям Крыма пришло указание не акцентировать внимание на проблемах региона и количество страдающих от засухи районов свести к минимуму.

Оно и не удивительно, к чему эти панические вопли в самый разгар чемпионата мира по футболу, а потом еще и 1030-летия Крещения Киевской Руси. В общем, тишина на полуострове по теме засухи должна быть гробовая. И, возможно, в этом году такой финт и сработает, но, что будет в следующем?

А в следующем к вышеперечисленным районам присоединятся Сакский и Белогорский, а там и Симферопольский и Бахчисарайский не за горами. И будет Крым через года два-три выглядеть так, как он выглядел до передачи его Украине – полупустыней с "живым" только югом. И выезжая за пределы Ялты, зеленые пейзажи будут резко сменяться бескрайним солончаком.

С другой стороны, не удивлюсь, если оккупанты это назовут новой изюминкой туристического Крыма, увидеть пустыню не выезжая в Африку.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Экология
Источник: Злой Одессит
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