Почему олигархи ненавидят МВФ и продолжат борьбу против настоящих реформ

Разговоры о возможном компромиссе с Коломойским вытащили на свет божий интересный тезис. "Мы должны не воевать друг с другом, а объединиться, чтобы делать реформы".

И это очень опасный и ложный тезис. Потому что нельзя объединяться в реформах с тем, против кого должны быть направлены реформы. Это так же как сказать, что мы должны объединиться с Путиным в нашем желании завоевать независимость Украины.

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Что является одной из основных проблем Украины? Олигархи. Это признают и простые люди, и эксперты международных организаций. Олигархи – это проблема, которая делает нас беднее. Не конкретные люди, а именно олигархи как явление. И любая реформа будет направлена против олигархов. Ключевые вещи, которые должны быть сделаны в Украине – установление верховенства права, демонополизация, дерегуляция – все это будет направлено против олигархов. Потому что олигархи стали олигархами именно потому, что в стране отсутствует верховенство права. А когда оно появится, они превратятся в просто равных. Потому что олигархи зарабатывают сверхприбыли именно потому, что создают монополию и уничтожают конкуренцию.

Поэтому любой настоящий, честный реформатор в Украине обречен на борьбу с олигархами. На конфликт с ними. Это естественный процесс. Потому не стоит ожидать, что самая влиятельная каста людей в Украине молча будет смотреть, как вы разрушаете их влияние и богатство. А любые реформы будут это делать. За время сотрудничества с МВФ отношение состояния первой десятки Forbes из Украины к ВВП уменьшилось с 18% до 11%. И этот процесс им точно не нравится. И именно поэтому они так не любят МВФ.

Существует также иллюзия, что олигархам выгодны реформы, потому что если их провести, то значительно возрастет экономика Украины, капитализация украинского бизнеса, а с ним и капитализация олигархов. Теоретически – да. Но практически – нет. Потому что, во-первых, для этого нужно создать равные правила игры, а сами олигархи в это не верят. Они верят не в правила, а в то, что когда они что-то не контролируют, это будет контролировать их противник. И второе. Эта теория предполагает, что олигархов интересует капитализация. Но посмотрите на последнее интервью Коломойского. Он там прямо говорит: им это неинтересно. И речь идет не об этом. Их интересует денежный поток, а не капитализация.

Именно поэтому олигархи будут бороться против любых настоящих реформ. Это естественно для них. Они боролись, борются и продолжат эту борьбу.

Олигархи против честных и прозрачных правил, потому что они создали себя в 90-е, когда правил не было совсем. И они не хотят изменений, потому что станут не конкурентными в таких условиях.

Олигархи против прозрачного рынка земли. Потому что тогда не только они смогут покупать землю. И это увеличит стоимость земли, а значит олигарх не получит сверхприбыли.

Олигархи против прозрачной приватизации. Потому что ни один свой завод они не купили просто так. Потому что олигархи никогда не покупают у государства за настоящую цену. Потому что тогда они не получат сверхприбыли. И становление олигархата связано именно с непрозрачной приватизацией начала 90-х.

Олигархи против верховенства права, потому что свои права они могут отстоять в Лондоне, а зарабатывают на отсутствии права в Украине.

Поэтому не надо убеждать себя в том, что нам нужны олигархи. Это неправда. Нам нужен большой бизнес. Так же, как и малый и средний. Но не олигархи. Любой сговор с олигархом не имеет оправдания. Ибо он направлен против реформ. Нельзя бороться с дьяволом, продавая ему свою душу.

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