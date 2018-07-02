Почему оливковое масло так полезно: интересные факты

Ежедневное употребление всего одной столовой ложки оливкового масла может помочь людям жить дольше.

К такому выводу пришли американские специалисты, передает zdorovia.

Как известно, оливковое масло является ключевым компонентом средиземноморской диеты. Этот полезный продукт содержит антиоксиданты, которые могут предотвратить или замедлить прогрессирование онкозаболевания.

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Применение этого масла также поможет снизить риск возникновения сердечных приступов и инсультов, которые забирают больше всего жизней в мире. Также оливковое масло благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров может улучшить когнитивные функции и снизить артериальное давление и уровень холестерина в крови.

Масло также содержит много витамина Е, важного для здоровья кожи и глаз, а также укрепляет иммунную систему. Кроме того, люди, которые употребляют оливковое масло, на 34% меньше подвержены возникновению рака любого типа.

Поскольку оливковое масло является очень калорийным (около 100 калорий на столовую ложку) – не стоит им увлекаться. Достаточно одной столовой ложки масла в день.

Фото: Unsplash.

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