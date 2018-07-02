14:26
2 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
14°C 10°C
  • вторник
    19°C 12°C
  • среда
    23°C 13°C
  • четверг
    25°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, 1 июля
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Почему оливковое масло так полезно: интересные факты

64 Читати новину українською
Оливковое масло
Оливковое масло / sympaty.net

Ежедневное употребление всего одной столовой ложки оливкового масла может помочь людям жить дольше.

К такому выводу пришли американские специалисты, передает zdorovia.

Как известно, оливковое масло является ключевым компонентом средиземноморской диеты. Этот полезный продукт содержит антиоксиданты, которые могут предотвратить или замедлить прогрессирование онкозаболевания.

Читайте также: Как узнать, что организму не хватает кальция

Применение этого масла также поможет снизить риск возникновения сердечных приступов и инсультов, которые забирают больше всего жизней в мире. Также оливковое масло благодаря высокому содержанию мононенасыщенных жиров может улучшить когнитивные функции и снизить артериальное давление и уровень холестерина в крови.

Масло также содержит много витамина Е, важного для здоровья кожи и глаз, а также укрепляет иммунную систему. Кроме того, люди, которые употребляют оливковое масло, на 34% меньше подвержены возникновению рака любого типа.

Поскольку оливковое масло является очень калорийным (около 100 калорий на столовую ложку) – не стоит им увлекаться. Достаточно одной столовой ложки масла в день.

Фото: Unsplash.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle Сердечно-сосудистые заболевания Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук