Почему опасно оставлять детей в авто: объяснения Супрун
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предостерегла родителей не оставлять детей без присмотра в авто, поскольку это может быть смертельно опасным.
Об этом она написала в Facebook.
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Все потому, что панель автомобиля на солнце нагревается до 70 ℃ в течение одного часа.
Супрун привела данные исследования американских ученых. В них говорится о том, что в таких условиях ребенок может получить тепловую травму. Если же авто стоит в тени. То это время увеличивается до двух часов.
Однако степень перегрева может быть смертельно опасной для детей.
Дети перегреваются в тех же условиях гораздо быстрее, чем родители. Малыши особенно чувствительны к изменению температур, взрослые часто не ощущают.
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