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Почему опасно оставлять детей в авто: объяснения Супрун

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Супрун предостерегла родителей не оставлять детей в авто
Супрун предостерегла родителей не оставлять детей в авто / popsugar.com

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун предостерегла родителей не оставлять детей без присмотра в авто, поскольку это может быть смертельно опасным.

Об этом она написала в Facebook.

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Все потому, что панель автомобиля на солнце нагревается до 70 ℃ в течение одного часа.

Супрун привела данные исследования американских ученых. В них говорится о том, что в таких условиях ребенок может получить тепловую травму. Если же авто стоит в тени. То это время увеличивается до двух часов.

Однако степень перегрева может быть смертельно опасной для детей.

Дети перегреваются в тех же условиях гораздо быстрее, чем родители. Малыши особенно чувствительны к изменению температур, взрослые часто не ощущают.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Дети Ульяна Супрун Беременность и дети
Источник: 24 Канал
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