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      Почему опасно отдавать детей на воспитание бабушкам и дедушкам

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      Почему опасно отдавать детей на воспитание бабушкам и дедушкам
      Почему опасно отдавать детей на воспитание бабушкам и дедушкам / quickanddirtytips.com

      Помощь бабушек и дедушек кажется спасением для пары, которая только устроилась на работу или же наоборот не имеет времени на декретный отпуск из-за большого количества дел.

      Британские эксперты не советуют отдавать своих детей на воспитание бабушкам и дедушкам, поскольку это может привести к ожирению, пишет Daily Mail.

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      Национальная служба здравоохранения информирует, что из более полумиллиона детей 119 тысяч детей, окончивших школу, имели избыточный вес.

       
      Ожирение – причины возникновения
      • пассивный образ жизни с малой физической активностью;
      • генетические нарушения ферментативной активности;
      • избыточное потребление жиров, углеводов, соли, алкогольных и сладких напитков, прием пищи в ночное время и т. п;
      • переедание психогенного характера;
      состояния физиологические (беременность, климакс);
      • недосыпание, стрессы, прием гормональных и психотропных лекарственных средств.

      Исследования семей, которое проводилось в английском городе Бирмингем и шотландском городе Эдинбург, выявило, что дети, которых отдавали на воспитание дедушкам и бабушкам, чаще получали сладости и меньше бывали на играх.

      Чому небезпечно віддавати дітей на виховання бабусь і дідусів

      Почему опасно отдавать детей на воспитание бабушкам и дедушкам

      Также старшее поколение с большей вероятностью велись на уступки внуков, они чаще давали им играть на планшетах и телефонах.

      Родители же не критиковали поведение бабушек и дедушек, поскольку они зависели от бесплатного ухода за ребенком. Исследователи отмечают, что старшее поколение может пройти специальные курсы, где они получат советы по воспитанию внуков.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Дети Здоровье Ожирение
      Источник: 24 Канал
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