Почему опасно отказываться от алкоголя

Международная группа ученых из Франции и Великобритании назвала синдром, который может возникнуть, если человек полностью откажется от алкоголя.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

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Всего в исследовании приняли участие более 9 тысяч человек в возрасте от 35 до 55 лет. Ученые заметили, что у тех, кто полностью отказался от алкоголя, возникла деменция.

Этот симптом диагностировали у почти 400 участников за 23 года наблюдения. Средний возраст диагноза составлял 76 лет.

А у тех, кто употреблял более 14 единиц алкоголя, увеличивалась вероятность развития деменции на 17 процентов с каждыми дополнительными 7 единицами.

По словам специалистов, потребление 1-14 единиц алкоголя в неделю может защитить мозг, однако следует учитывать все связанные с этим риски, в том числе заболевания печени и рак.

Однако ученые не называют как связан полный отказ от алкоголя с деменцией.

Что такое деменция? Это синдром, возникающий при поражении головного мозга и характеризуется нарушениями в когнитивной сфере – восприятие, внимание, память, интеллект, речь.