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      Почему опасно пить много воды: объяснение медиков

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      Если пить слишком много воды, то начинаются проблемы со здоровьем
      Если пить слишком много воды, то начинаются проблемы со здоровьем / Фото из открытых источников

      Человек не может жить без воды. Врачи советуют выпивать в день 1,5-2 литра жидкости, чтобы быть здоровым и иметь хорошее самочувствие. В то же время, употребление слишком большого количества воды может быть опасным для здоровья.

      Как пишет Business Insider, проблемы начинаются тогда, когда человек пьет больше воды, чем могут обработать его почки.

      Читайте также: Как и когда нужно пить воду

      Издание поясняет, что почки могут обработать примерно 800-1000 миллилитров воды в час. Если это количество превысить, то нарушается баланс натрия в организме.

      Ученые называют это состояние "опьянением" водой. Оно усложняет регулирование кровяного давления, что может привести к повреждению функций мозга, коме и даже смерти.

      via GIPHY

      Медики отмечают, что чрезмерная гидрация может быть так же опасна, как и обезвоживание. Наиболее уязвимыми считаются люди, которые имеют проблемы именно с почками.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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