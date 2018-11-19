Почему опасно пить много воды: объяснение медиков

Человек не может жить без воды. Врачи советуют выпивать в день 1,5-2 литра жидкости, чтобы быть здоровым и иметь хорошее самочувствие. В то же время, употребление слишком большого количества воды может быть опасным для здоровья.

Как пишет Business Insider, проблемы начинаются тогда, когда человек пьет больше воды, чем могут обработать его почки.

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Издание поясняет, что почки могут обработать примерно 800-1000 миллилитров воды в час. Если это количество превысить, то нарушается баланс натрия в организме.

Ученые называют это состояние "опьянением" водой. Оно усложняет регулирование кровяного давления, что может привести к повреждению функций мозга, коме и даже смерти.

Медики отмечают, что чрезмерная гидрация может быть так же опасна, как и обезвоживание. Наиболее уязвимыми считаются люди, которые имеют проблемы именно с почками.

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