Почему опасно прерывать беременность медикаментозно

Медикаментозный аборт – это прерывание беременности с помощью таблеток. Затем женщину ждет так называемая "чистка". Но не все так просто, ведь для организма это может иметь непоправимые последствия.

На раннем сроке беременности и развития плода (до шестой недели) проводится медикаментозное прерывание беременности, последствия которого не так ужасны, как после хирургического вмешательства, передает Nashamama.

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Метод медикаментозного аборта позволяет избежать инфекций, рубцов на коже, влияния наркоза и медикаментов. Вероятность осложнений почти отсутствует.



Но риски, к сожалению, никто не отменял. Любой вид аборта требует наблюдения врача за состоянием женщины в медицинском учреждении.

Это необходимо из-за вероятных нарушений гормонального и эмоционального баланса в организме женщины. Последствия после медикаментозного аборта могут проявиться даже через годы.



После проведения такого аборта женщина может столкнуться с такими последствиями, как: неустойчивый менструальный цикл, бесплодие, изменения в характере (становится раздражительной, депрессивной или вялой).

Что такое аборт? Это прерывание беременности. Рождение ребенка после 28 недели беременности называют преждевременными родами. Аборт может быть самопроизвольным (выкидыш) и медицинским (прямое вмешательство – хирургическое или медикаментозное).

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