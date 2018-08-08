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Почему опасно прерывать беременность медикаментозно

18 Читати новину українською
Почему опасно прерывать беременность
Почему опасно прерывать беременность / vsizalejnosti.in.ua

Медикаментозный аборт – это прерывание беременности с помощью таблеток. Затем женщину ждет так называемая "чистка". Но не все так просто, ведь для организма это может иметь непоправимые последствия.

На раннем сроке беременности и развития плода (до шестой недели) проводится медикаментозное прерывание беременности, последствия которого не так ужасны, как после хирургического вмешательства, передает Nashamama.

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Метод медикаментозного аборта позволяет избежать инфекций, рубцов на коже, влияния наркоза и медикаментов. Вероятность осложнений почти отсутствует.

Но риски, к сожалению, никто не отменял. Любой вид аборта требует наблюдения врача за состоянием женщины в медицинском учреждении.

Это необходимо из-за вероятных нарушений гормонального и эмоционального баланса в организме женщины. Последствия после медикаментозного аборта могут проявиться даже через годы.

После проведения такого аборта женщина может столкнуться с такими последствиями, как: неустойчивый менструальный цикл, бесплодие, изменения в характере (становится раздражительной, депрессивной или вялой).

Что такое аборт? Это прерывание беременности. Рождение ребенка после 28 недели беременности называют преждевременными родами. Аборт может быть самопроизвольным (выкидыш) и медицинским (прямое вмешательство – хирургическое или медикаментозное).

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Женское здоровье Здоровье Лечение Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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