Почему опасно резко заходить в холодную воду в жару: ответ врача

Медики не рекомендуют сразу заходить в холодную воду после длительного пребывания на солнце.

Все потому, что резкий перепад температур может вызвать сосудистый спазм, шок или сердечный приступ, пишет ГолосUA.

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Врач Виктория Савицкая отметила, что особенно опасно это делать людям, которые страдают на хронические заболевания и проблемы с сердцем.

Такой резкий температурный контраст опасен даже для здоровых людей.

В водоем можно заходить только после предварительного охлаждения организма. Для людей, которые имеют проблемы с сердцем, необходимо перед купанием растереться мокрым полотенцем или полить водой ноги, плечи и локтевые сгибы. Можно смочить голову и виски.

Медик советует заходить в воду медленно, сначала по щиколотки. Можно опустить ладони в воду, намочить спину и живот. Только тогда, когда человек не будет ощущать холод в ногах, можно погружаться всем телом.

К слову, Министерство здравоохранения напомнили правила поведения на воде, которые помогут сохранить жизнь и получить удовольствие от отдыха.