Почему опасно ставить в спальне вентилятор: объяснение медиков

По словам медиков, спать в комнате с включенным вентилятором очень вредно для здоровья, ведь это устройство провоцирует болезни.

Медики предостерегают, что постоянно гоняя потоки воздуха по помещению вентилятор начинает перегонять и пыль и мелкие частицы других загрязнителей, проникающих с улицы.

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Эти мелкие элементы, попав в организм, могут вызвать приступы астмы. А также это может неблагоприятно влиять на физиологические процессы, приводя к развитию различных нарушений и недомоганий. Если устройство будет стоять очень близко к телу, то это может привести к продуванию нерва или мышцы с последующим воспалением.



Кроме того, воздух от включенного вентилятора сухой, поэтому будет сушить кожу, слизистые оболочки глаз и рта. Особенно негативное влияние вентилятора могут почувствовать люди с ослабленным иммунитетом.

Врачи отмечают, что одним из самых простых и эффективных способов охлаждения является прием душа, после которого не нужно обтираться полотенцем – позвольте влаге испаряться с поверхности тела естественным образом и тогда почувствуете максимальное облегчение.



Не забывайте также пить много жидкости и проветривать окна – ночью воздух более прохладный, поэтому поможет лучше охладить комнату.

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