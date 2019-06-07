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      Почему оппоблоковцы не договорились об объединении и какая от этого польза украинцам

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      Оппоблоковцы не помирились
      Оппоблоковцы не помирились / censor.net.ua

      "Оппозиционеры" из бывших регионалов не смогли договориться об объединении. Но такая ситуация позитивна для украинцев.

      Об этом в комментарии 24 каналу отметил политолог Владислав Сердюк, комментируя информацию об объединении партий "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Возрождение", "Наши" и "Доверяй делам".

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      "Оппозиционная платформа – За жизнь" не договорилась с "Оппозиционным блоком" потому, что ОП является явным фаворитом этих выборов, имея 10,7%. И это именно они сегодня должны диктовать условия коалиции, что не понравилось ОП,
      – пояснил политолог.

      Сердюк уверен, что "Оппоблок" также будет пытаться искать другие пути и попасть в Раду через мажоритарные округа, чтобы уменьшить риск провала. Мы уже видим, что кампания ОБ началась с объединения с партией "мэров", что делает сценарий одномандатных округов еще более реальным.

      "Конечно, факт недоразумения между ОП и ОБ играет в пользу украинцев. Поскольку такой явный пророссийский проект в ВР стал бы только сильнее благодаря коалиции", – отметил он.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости политики Новости Украины Оппозиционный блок Парламентские выборы 2019 Оппозиционная платформа За жизнь
      Источник: 24 канал
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