Почему организму так плохо во время гриппа и как с ним бороться: советы от Супрун

Вирус гриппа попадает в организм воздушно-капельным путем или бытовым и далее попадает через слизистые оболочки рта, носа или глаз.

Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

Во время гриппа иммунитет включает такие защитные реакции, как лихорадка, головная боль, боль в мышцах, в горле, кашель и насморк. И большинство этих симптомов на самом деле связаны с иммунной реакцией организма на вирус.

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1. Почему возникает отек и боль в горле? Одним из типов клеток, которые борются с вирусом, являются так называемые "солдаты" иммунной системы – белые кровяные тельца Т-лимфоциты.

Когда Т-клетки локализуют белки вируса гриппа, они начинают разрастаться в лимфатических узлах вокруг легких и горла. Это вызывает отеки и боль в этих лимфатических узлах. Избавиться от этого симптома можно только тогда, когда организм полностью выздоровеет, – объяснила Супрун.

2. Почему возникает кашель? Увеличение количества слизи в легких вызывает кашель как рефлекс, чтобы очистить дыхательные пути. Борьба с вирусом в легких приводит к появлению симптомов, схожих с развитием бронхита.

3. Почему возникает головная боль и лихорадка? Чтобы эффективно бороться с вирусом, иммунные клетки попадают в кровоток. А это может влиять на участок головного мозга, регулирующий температуру тела, результат – лихорадка и головная боль.

Грипп – как помочь организму выздороветь: - обратитесь к семейному врачу;

- соблюдайте постельный режим;

- пейте много жидкости;

- проветривайте помещение;

- делайте влажную уборку.

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