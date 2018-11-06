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      Почему организму так плохо во время гриппа и как с ним бороться: советы от Супрун

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      Почему организму так плохо во время гриппа
      Почему организму так плохо во время гриппа / informator.news

      Вирус гриппа попадает в организм воздушно-капельным путем или бытовым и далее попадает через слизистые оболочки рта, носа или глаз.

      Об этом рассказала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

      Во время гриппа иммунитет включает такие защитные реакции, как лихорадка, головная боль, боль в мышцах, в горле, кашель и насморк. И большинство этих симптомов на самом деле связаны с иммунной реакцией организма на вирус.

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      1. Почему возникает отек и боль в горле? Одним из типов клеток, которые борются с вирусом, являются так называемые "солдаты" иммунной системы – белые кровяные тельца Т-лимфоциты.

      Когда Т-клетки локализуют белки вируса гриппа, они начинают разрастаться в лимфатических узлах вокруг легких и горла. Это вызывает отеки и боль в этих лимфатических узлах. Избавиться от этого симптома можно только тогда, когда организм полностью выздоровеет, – объяснила Супрун.

      2. Почему возникает кашель? Увеличение количества слизи в легких вызывает кашель как рефлекс, чтобы очистить дыхательные пути. Борьба с вирусом в легких приводит к появлению симптомов, схожих с развитием бронхита.

      3. Почему возникает головная боль и лихорадка? Чтобы эффективно бороться с вирусом, иммунные клетки попадают в кровоток. А это может влиять на участок головного мозга, регулирующий температуру тела, результат – лихорадка и головная боль.

       
      Грипп – как помочь организму выздороветь:

      - обратитесь к семейному врачу;
      - соблюдайте постельный режим;
      - пейте много жидкости;
      - проветривайте помещение;
      - делайте влажную уборку.

       

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Грипп в Украине Ульяна Супрун Медицина Министерство здравоохранения Украины Лечение
      Источник: 24 Канал
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