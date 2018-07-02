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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Почему от фруктовых чаев лучше отказаться: убедительные факты

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Фруктовые чаи очень вредные для зубов
Фруктовые чаи очень вредные для зубов / unsplash.com

Медики обнаружили вред фруктовых напитков – кислые напитки серьезно повреждают эмаль и негативно влияют на состояние зубов.

Такое заявление сделали британские ученые из Королевского колледжа, передает British Dental Journal.

Стоматологи отмечают, что частое употребление фруктовых соков, чаев, диетических напитков и напитков, содержащих большое количество сахара, будет разрушать зубы, особенно, если их пить не спеша или удерживая в ротовой полости.

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В ходе исследования, в котором приняли участие более 300 человек с тяжелой формой заболевания зубов, ученые выяснили, что при употреблении фруктовых напитков в перерывах между едой возрастает риск появления эрозии зубов от кислоты.

Фруктові чаї є дуже шкідливими для зубів

Фруктовые чаи очень вредные для зубов

Те люди, которые дважды в день выпивали в воду с лимоном между приемами пищи, в 11 раз больше склонны к средней или сильной зубной эрозии. Этот риск можно уменьшить вдвое, если пить воду с лимоном сразу во время приема пищи.

Кроме того, если во время обеда съесть яблоко – лучше вечером уже не употреблять ничего кислого. А если во время ужина вы выпили немного вина – не стоит утром пить фруктовый чай. Эксперты рекомендуют пить все кислые напитки через соломенную трубочку.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Медицина
Источник: 24 Канал
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