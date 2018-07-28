Почему падает гривна, а пенсионерам задерживают выплаты

Падение гривны относительно доллара может иметь различные причины. В частности – невыполнение Пенсионным фондом плана по доходам, из-за чего возникла задолженность по выплатам пенсий.

Об этом 24 каналу рассказал экс-министр экономики Владимир Лановой.

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По словам специалиста, гривна может падать из-за нехватки валюты для расчета с внешними долгами или же дополнительную эмиссию.

Пенсионный фонд не выполняет план в доходах, поэтому возник дефицит в 30 миллиардов гривен, как следствие – проблема с выплатой пенсий. Это надо было как-то прокредитовать из бюджета. В Госказначействе, как выяснилось, денег нет. Эта цепочка может привести к выпуску дополнительной гривневой массы, не предусмотренной планами монетизации,

– заметил Лановой.

Экс-министр экономики подчеркнул: задержка выплат пенсий отразится на неуплате коммунальных услуг. Из-за недостатка этих платежей потребители не заплатят поставщикам электроэнергии и газа, которые тоже начнут требовать погашения долгов.

"В основе ситуации с гривной и выплатами пенсий лежит невыполнение плана по доходам Пенсионным фондом. Госбюджет и Пенсионный фонд были приняты слишком оптимистично, несмотря на провальное состояние экономики. Очевидно, будет дополнительная эмиссия. Правительство зарезервировало себе курс на конец 2018 года больше 27 гривен за доллар. Гройсман рассказывает об успехах в первом квартале, а на самом деле было невыполнение доходов бюджета", – рассказывает Владимир Лановой.

По его мнению, политика властей направлена на снижение курса гривны, что ведет к росту внутренних потребительских цен. Нынешняя власть, отмечает экс-министр, не ставила перед собой задачу подъема экономики, создания стимулов для бизнеса и инвесторов. Поэтому имеем тенденцию к постоянному снижению уровня жизни, отсутствие средств в банковском секторе, поскольку у граждан нет остатка для вкладов. Но это тренд на суперприбыли для монополистов – "Нафтогаза", угольных предприятий.

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