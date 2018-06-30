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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Почему пальмовое масло вредно для мужчин

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Почему пальмовое масло вредно для мужчин
Почему пальмовое масло вредно для мужчин / privacy.vakmedianet.nl

Пальмовое масло может серьезно навредить здоровью мужчин. Этот продукт грозит мужчинам нарушениями в работе половых органов.

Пальмовое масло содержится в косметических средствах и в таких продуктах, как шоколад, мороженое, лапша быстрого приготовления. Кроме того, пальмовое масло является дешевым заменителем молочного жира, который используют для изготовления сыра, передает 7mednews.

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И потребление этого масла опасно, ведь оно приводит к быстрому накоплению "плохого" холестерина, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания.

Особенно вредной масло будет для мужчин – оно ​​может повлиять на нарушения в работе половых органов и повреждает сперматозоиды, что впоследствии может привести к бесплодию у мужчин.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Медицина Секс
Источник: 24 Канал
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