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      Почему партнеры боятся говорить о сексе: психолог о причинах

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      Почему партнеры боятся говорить о сексе
      Почему партнеры боятся говорить о сексе / sncmedia.ru

      Откровенный разговор о сексе – признак счастливых отношений, но для многих эта тема неудобна и говорить о ней не хотят.

      Об этом пишет психолог Дэвид Ладден, передает НВ со ссылкой на Рsychology Тoday.

      По его словам, конфликты в паре неизбежны – партнеры периодически ссорятся, но часто находят нужное решение.

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      И все же есть одна сложная тема, которую многие пытаются полностью избегать – различия в сексуальных предпочтениях. Если открыто обсуждать тему секса – оба партнера будут больше довольны своими отношениями.

      Мы не озвучиваем желание вырваться из рутины, оставляем все свои фантазии при себе. Неудивительно, что после долгих лет брака секс становится пресным,
      – говорится в статье.

      Конфлікти у парі неминучі – важливо вміти говорити про це

      Конфликты в паре неизбежны – важно уметь говорить об этом

      Почему же пары избегают разговоров о сексе?

      1. Часто партнеры боятся этим разговором нанести удар по отношениям – так они ценят свои отношения, даже если не счастливы в них.

      2. Или же нанести удар по партнеру – люди боятся сделать больно своей половинке.

      3. Удар по себе – страх, что конфликт сделает вас уязвимыми. Люди боятся, что открыв себя, они столкнутся с несогласием или осуждением.

      "Если мы считаем свои желания странными, то ожидаем, что и другой человек воспримет их так же. Еще нам может казаться, что потребности возникают откуда-то из подсознания, и мы не в силах их контролировать. Когда мы рассказываем о сексуальных фантазиях и сталкиваемся с укором, то думаем, что партнер отвергает нас такими, какие мы есть на самом деле. Поэтому и лучше держать все в себе", – резюмировал Дэвид Ладден.

      Вывод психолога: главной причиной замалчивания деликатных проблем, в частности, разговоров о сексе является то, что люди нуждаются в одобрении партнера и боятся потерять его.

      Поскольку сексуальное образование не является достаточно адекватным, многие до сих пор не знают анатомию тела – как своего, так и партнера. Поэтому многие не осознают полный спектр сексуальных активностей. Все значительно проще – просто начните говорить об этом с партнером.

      Відверті розмови про секс у парі допоможуть прожити довге щасливе життя разом

      Откровенные разговоры о сексе в паре помогут прожить долгую счастливую жизнь вместе

      Фото: Unsplash.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Советы Психология Секс
      Источник: 24 Канал
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