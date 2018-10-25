Почему партнеры боятся говорить о сексе: психолог о причинах

Откровенный разговор о сексе – признак счастливых отношений, но для многих эта тема неудобна и говорить о ней не хотят.

Об этом пишет психолог Дэвид Ладден, передает НВ со ссылкой на Рsychology Тoday.

По его словам, конфликты в паре неизбежны – партнеры периодически ссорятся, но часто находят нужное решение.

Читайте также: Что делать, если у мужчины есть чувства к бывшей: комментарий психолога

И все же есть одна сложная тема, которую многие пытаются полностью избегать – различия в сексуальных предпочтениях. Если открыто обсуждать тему секса – оба партнера будут больше довольны своими отношениями.

Мы не озвучиваем желание вырваться из рутины, оставляем все свои фантазии при себе. Неудивительно, что после долгих лет брака секс становится пресным,

– говорится в статье.

Конфликты в паре неизбежны – важно уметь говорить об этом

Почему же пары избегают разговоров о сексе?

1. Часто партнеры боятся этим разговором нанести удар по отношениям – так они ценят свои отношения, даже если не счастливы в них.

2. Или же нанести удар по партнеру – люди боятся сделать больно своей половинке.

3. Удар по себе – страх, что конфликт сделает вас уязвимыми. Люди боятся, что открыв себя, они столкнутся с несогласием или осуждением.

"Если мы считаем свои желания странными, то ожидаем, что и другой человек воспримет их так же. Еще нам может казаться, что потребности возникают откуда-то из подсознания, и мы не в силах их контролировать. Когда мы рассказываем о сексуальных фантазиях и сталкиваемся с укором, то думаем, что партнер отвергает нас такими, какие мы есть на самом деле. Поэтому и лучше держать все в себе", – резюмировал Дэвид Ладден.

Вывод психолога: главной причиной замалчивания деликатных проблем, в частности, разговоров о сексе является то, что люди нуждаются в одобрении партнера и боятся потерять его.

Поскольку сексуальное образование не является достаточно адекватным, многие до сих пор не знают анатомию тела – как своего, так и партнера. Поэтому многие не осознают полный спектр сексуальных активностей. Все значительно проще – просто начните говорить об этом с партнером.

Откровенные разговоры о сексе в паре помогут прожить долгую счастливую жизнь вместе

Фото: Unsplash.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.