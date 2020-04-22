Почему печать денег не поможет Украине преодолеть кризис?

Сначала партия хаоса продвигала тему дефолта, потом начали говорить о "реструктуризации", теперь новая идея – "напечатаем деньги".

Чому США можна, а нам ні? Чому ЄС можна, а ми маємо виконувати умови МВФ, щоб отримати від них гроші в наш бюджет. Давайте всіх пошлемо подалі, зробимо емісію (надрукуємо гроші), і заживемо.

Зверніть увагу: Слуги Коломойського розбіглися?

Це все варіації на одну і туж саму тему. Пропонується просте рішення, яке виглядає потенційно правильним. Але воно посилить кризу та послабить державу. Кому це вигідно? Звичайно тим, кому вигідний хаос. Тому, хто не хоче змінювати правила гри на європейські, тому, кого влаштовує корупція, влада олігархів, та відсутність справедливості.