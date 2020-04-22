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      БЛОГ Тимофей Милованов
      Екс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

      Почему печать денег не поможет Украине преодолеть кризис?

      -
      Кому вигідний хаос в країні / НБУ

      Сначала партия хаоса продвигала тему дефолта, потом начали говорить о "реструктуризации", теперь новая идея – "напечатаем деньги".

      Чому США можна, а нам ні? Чому ЄС можна, а ми маємо виконувати умови МВФ, щоб отримати від них гроші в наш бюджет. Давайте всіх пошлемо подалі, зробимо емісію (надрукуємо гроші), і заживемо.

      Зверніть увагу: Слуги Коломойського розбіглися?

      Це все варіації на одну і туж саму тему. Пропонується просте рішення, яке виглядає потенційно правильним. Але воно посилить кризу та послабить державу. Кому це вигідно? Звичайно тим, кому вигідний хаос. Тому, хто не хоче змінювати правила гри на європейські, тому, кого влаштовує корупція, влада олігархів, та відсутність справедливості.

      Так чому ж США можна друкувати гроші, а нам ні?

      Відповідь проста – якби ми могли друкувати долари, то нам теж можна було б. Але гривня – не долар. Довіри до гривні немає. Використовувати бюджет ефективно держава не вміє. Тому, будь-яка незабезпечена емісія (друк грошей) значно підвищує ризики паніки, зростання цін та курсу долару, та економічної кризи.

      Спочатку потрібно побудувати сильну державу, якій довіряють громадяни, а вже потім можна буде друкувати гроші. А не навпаки.

      Автор: Тимофей Милованов
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Деньги Мировой кризис 2020 МВФ
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