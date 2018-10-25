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      Почему перезапуски сериалов имеют меньший успех, чем оригинальные ленты: интересное исследование

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      Сериал "Друзья"
      Сериал "Друзья" / Фото из открытых источников

      Культовые сериалы уже на протяжении нескольких десятков лет имеют огромный успех в кинематографе, что не скажешь об их перезапусках. Исследователи попытались выяснить, почему новые взгляды на старые истории получают низкие рейтинги кинозрителей.

      Журналисты The Hollywood Reporter совместно с аналитической компанией Morning Consult провели исследование и выяснили, что зрителям просто не нравятся перезапуски известных сериалов без оригинального актерского состава.

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      Для достоверности исследования провели опрос среди 2200 добровольцев, который состоял из двух этапов: в первом из них зрителей спрашивали, будут ли они смотреть перезапуск сериала с новыми актерами, а во втором будут ли смотреть новый сериал с первым актерским составом. Для примера опрашиваемым приводили такие популярные ситкомы как "Альф", "Офис", "Друзья", "Принц из Беверли-Хиллз", "Сайнфелд", "Фрейзер", "Без ума от тебя", "Большой ремонт", "Дела семейные" и "Скорая помощь".

      Согласно результатам, менее 50% опрошенных смотрели бы новый сериал с новым актерским составом. Но если бы оригинальные актеры сыграли снова, заинтересованность опрошенных выросла бы до 75%.

      Теги: LifeStyle Кино исследования Голливуд
      Источник: 24 Канал
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