Почему полезно держаться за руки: объяснение ученых

Когда люди, которые имеют романтические отношения, держатся за руки, то это уменьшает боль и синхронизирует мозговую активность.

К такому выводу пришли ученые из Колорадского университета в Боулдере и Хайфского университета, говорится в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ведущий автор исследования Павел Голдстайн рассказал, что идея такой работы возникла, когда он попытался облегчить недомогания жены после родов.

Моей жене было больно, и я мог думать только об одном: как ей помочь? Я взял ее за руку и, кажется, это помогло. Я захотел протестировать это в лаборатории: может ли человек и правда облегчить боль с помощью осязания, и если да, то каким образом,

– отметил эксперт.

Для исследования специалисты пригласили 22 гетеросексуальные пары в возрасте от 23 до 32 лет. Ученые проанализировали мозговую активность при различных обстоятельствах: когда партеры просто сидели рядом, когда держались за руки, когда находились в разных комнатах.

Эти же сценарии повторяли, когда на руку женщины пускали теплый воздух, который вызвало легкую боль. Выяснилось, что когда партнеры касались друг друга, синхронизация их мозговых волн достигала максимума, а боль уменьшалась.

Прикосновения любимого человека могут облегчить боль

Согласно исследованию, в среднем интенсивность болевых ощущений после касания уменьшается на 34 процента.