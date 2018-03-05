14:29
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Почему полезно держаться за руки: объяснение ученых

280 Читати новину українською
Прикосновения любимого человека могут облегчить боль
Прикосновения любимого человека могут облегчить боль / unsplash.com

Когда люди, которые имеют романтические отношения, держатся за руки, то это уменьшает боль и синхронизирует мозговую активность.

К такому выводу пришли ученые из Колорадского университета в Боулдере и Хайфского университета, говорится в статье журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте также: Смертельная болезнь века: как человечество спасается от одиночества

Ведущий автор исследования Павел Голдстайн рассказал, что идея такой работы возникла, когда он попытался облегчить недомогания жены после родов.

Моей жене было больно, и я мог думать только об одном: как ей помочь? Я взял ее за руку и, кажется, это помогло. Я захотел протестировать это в лаборатории: может ли человек и правда облегчить боль с помощью осязания, и если да, то каким образом,
– отметил эксперт.

Для исследования специалисты пригласили 22 гетеросексуальные пары в возрасте от 23 до 32 лет. Ученые проанализировали мозговую активность при различных обстоятельствах: когда партеры просто сидели рядом, когда держались за руки, когда находились в разных комнатах.

Эти же сценарии повторяли, когда на руку женщины пускали теплый воздух, который вызвало легкую боль. Выяснилось, что когда партнеры касались друг друга, синхронизация их мозговых волн достигала максимума, а боль уменьшалась.

Прикосновения любимого человека могут облегчить боль

Согласно исследованию, в среднем интенсивность болевых ощущений после касания уменьшается на 34 процента.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
сегодня, 14:00 Черговий ганебний провал: чому СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 308
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
364
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1668
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
545
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1301
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук