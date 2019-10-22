Почему поляки снова поддержали консерваторов и как это повлияет на отношения с Украиной

На парламентских выборах в Польше победила правящая партия "Право и справедливость". О том, почему поляки переизбрали ПиС, и что ждет с новой-старой властью в Варшаве польско-украинские отношения, 24 канал рассказал преподаватель варшавского университета Vistula, журналист Петр Кошчинский, который более 10 лет писал о делах в Украине для одного из самых влиятельных польских изданий.

В нижней палате, Сейме, "Право и справедливость" получила 235 из 460 мандатов. Главная оппозиционная сила, блок "Гражданская коалиция" (ГК) – 134. ПиС с точностью до мандата повторила успех 2015 года, когда впервые получила однопартийное большинство. Никто из украинцев не прошел в Сейм. На выборах в верхнюю палату, Сенат, ПиС получила 48 из 100 мандатов. 43 кресла в ГК. Глава партии Ярослав Качинский уже заявил, что Сенат не сможет блокировать законы, разве что притормаживать через внесение поправок, которые затем должен повторно рассматривать Сейм. Президент с 2015-го – Дуда, тоже представитель ПиС.

Какие обещания дала "Право и справедливость" 4 года назад, и какие из них выполнила?

ПиС обещала внедрение щедрых социальных программ, что соответствовало общественным ожиданиям. Прежде всего, это программа "500+", которая должна улучшить демографическую ситуацию, то есть доплата 500 злотых в месяц на каждого второго ребенка в семье, действует с 2016-го. В 2019-м программу расширили на семьи с одним ребенком, чем увеличили количество получателей с 2,5 до почти 6 миллионов семей. В 2020 году на программу потратят около 10 миллиардов евро из бюджета Польши. Это должно поощрить молодежь больше рожать. Может, детей не стало больше, но точно бедные слои получили конкретную государственную помощь.

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Кроме того, ПиС обещала реформу образования, то есть изменить систему образования из трех образовательных учреждений – 6, 3 и 3 года, на более давнюю – две школы, 8 и 4 года. Это выполнили, хотя реформа привела к протестам учителей и большому хаосу.

Также обещали реформу в сфере здравоохранения, но этого не удалось сделать.

Обещали также реформу судопроизводства, но изменили систему, кто может быть судьей, но не улучшили деятельность самих судов.



Петр Кошчинский // фото с фейсбук-страницы журналиста

ПиС также отменила пенсионную реформу предшественников – с 2017-го пенсионный возраст в Польше снизили до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Накануне выборов в Европарламент ПиС обещала также 13 пенсию. Кроме этого, ПиС пообещала отменить налогообложение для молодежи в возрасте до 26 лет. И выполнила это обещание (похожую инициативу зарегистрировали недавно в Верховной Раде – 24).

Что сделала ПиС для украинцев, которые живут и работают в Польше?

Для украинского меньшинства, то есть украинцев, являющихся гражданами Польши, все эти социальные улучшения были так же важны, как и для поляков. Однако для большинства украинцев в Польше эти вещи не имели большого значения.

Что важного обещает ПиС выполнить за следующие 4 года?

В делах экономических обещает продолжить выдавать пенсионерам 13 пенсию, а также ввести 14 пенсию. Кроме этого, ПиС обещает дальнейшее повышение минимальной зарплаты с нынешних 2250 злотых (14 700 грн) в месяц до 2600 злотых (17 000 грн) в 2020 году, 3000 злотых (19 600 грн) в 2021 году и 4000 злотых (26 100 грн) в 2023 году. Это все без вычета налогов.

Кстати, в течение прошлых 4 лет минимальная оплата труда тоже постоянно росла. Украинские трудовые мигранты могут за это частично благодарить действующую польскую власть.

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Эти вещи будет трудно реализовать, несмотря на то, что польская экономика продолжает расти – рост ВВП около 4,5% в год, инфляция – 2,6%, а безработица одна из самых низких в ЕС – 5,2%. Однако деньги на дополнительные пенсии не предусмотрены сейчас в бюджете, а повышение минимальной зарплаты может быть сложным для исполнения. Особенно для малых фирм. Также эта ситуация может привести к росту инфляции.

Вопрос минимальной оплаты труда может быть важным для украинских заробитчан, потому что их зарплаты должны будут вырасти. Но, будем честными, также эта ситуация будет поощрять польских работодателей чаще нанимать на работу нелегально и платить меньше официального минимума зарплаты.

Не повлияет ли острая политическая борьба в Польше и периодические ссоры с Украиной из-за истории на рост ксенофобии и количество нападений на украинцев?

По моему мнению, политическая борьба не влияет на ситуацию с украинцами в ​​Польше. Да, случаются проблемы, даже нападения, но, если есть полтора миллиона человек, которые приехали из Украины, то, очевидно, что-то такое вполне может время от времени происходить. Хотя каждая такая история очень неприятна.

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После украинского решения о возобновлении поисково-эксгумационных работ поляков в Украине, а также увольнения главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, который для польской стороны был раздражителем, – думаю, исторический диалог между странами будет проходить гладко.



В Польше считают, что после увольнения Вятровича отношения между странами улучшатся // фото: Украинская правда

Возможно, это наконец позволит обеим странам сосредоточиться на экономических делах, ситуации на польско-украинской границе. Может, удастся воплотить в жизнь предложение главы МИД Польши Яцека Чапутовича – отменить роуминг между Украиной и странами ЕС. Это очень уместная и полезная идея.

Кто в новом Сейме может вредить польско-украинским отношениям?

Это могут быть депутаты из крайней правой партии "Конфедерация". В Сейм попало 11 парламентариев от этой политической силы. Они традиционно были пророссийскими и негативно настроенными к Украине. Один из лидеров партии Корвин-Микке открыто поддерживает Путина, посещал аннексированный Крым, выступал против санкций против России и присутствия американских военных в Польше. С 2015-го Корвину-Микке запрещен въезд в Украину. Поэтому, очевидно, депутаты из "Конфедерации", действительно, могут говорить с трибуны Сейма провокационные исторические или другие вещи. Но они маргиналы и это следует понимать.

Автор: Игорь Тимоць

Кто такой Петр Кошчинський?Польский журналист, политолог, общественный деятель, доктор наук. В 1982-м окончил журналистику в Варшавском университете. В 1991-2013 годах писал о Восточной Европе в одном из крупнейших польских изданий – газете Rzeczpospolitа. В 1997-1999 годах был корреспондентом в Киеве. С 2013 года работает в Польском Институте Международных Дел. Сейчас работает также преподавателем журналистики и общественной коммуникации в варшавском университете Vistula. Автор двух повестей, посвященных судьбе поляков в советской Украине – "Через красную границу" (2009) и "Через красную степь" (2011).