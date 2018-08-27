Почему пользователи меняют Android на iOS и наоборот: исследование

Большинство пользователей, которые выбирают между мобильными платформами, предпочитают iOS из-за лучшего пользовательского опыта, который обеспечивает мобильная операционная система от Apple. К такому выводу пришли и исследователи PCMag, которые провели независимый опрос среди 2500 пользователей из США.

Об этом сообщает Appleinsider.

Читайте также: Какие недостатки имеют современные iPhone: исследование

Причины изменения Android на iOS

Пользовательский опыт стал основной причиной для перехода с Android на iOS для 47% респондентов. Этот опыт, по их словам, выражается в повышенном уровне комфорта при взаимодействии с операционной системой из-за особенностей ее функционального наполнения и логичности.

Второй по популярности причиной для смены платформ стала более качественная камера iPhone. 25% опрошенных потребителей заявили, что предпочли бы купить смартфон на iOS из-за лучших фото- и видеовозможностей, не называя при этом конкретных моделей.

Пользователи предпочитают iOS-смартфоны из-за удобства интерфейса

Голоса других респондентов разделились примерно поровну. Одни предпочли iPhone из-за более услужливой клиентской поддержке, другие – из-за регулярных обновлений, тогда как третьи нашли достойной причиной для перехода на операционку от Apple более широкий выбор программного обеспечения.

Причины изменения iOS на Android

Читайте также: App Store заблокировал российское приложение из-за работы в аннексированном Крыму

Что касается перехода на Android, то примерно треть пользователей iOS выбирает смартфоны на Android из-за более привлекательных цен. Благодаря большому количеству производителей, которые стремятся предложить рынку максимум функций за минимум денег, купить полноценный Android-флагман можно начиная от 300 долларов.

Пользователи выбирают Android-смартфоны из-за низкой стоимости

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно