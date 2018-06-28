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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Почему популярная кето-диета опасна для сексуальной жизни

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Кетогенная диета негативно влияет на сексуальную жизнь
Кетогенная диета негативно влияет на сексуальную жизнь / Фото из открытых источников

Кетогенная диета стала популярной системой питания последних лет. Однако, по словам специалистов, такая диета может негативно повлиять на сексуальную жизнь человека.

Кето-диета – это низкоуглеводная система питания с потреблением от 20 до 50 г углеводов в день, относительно высоким содержанием жиров и умеренным потреблением белков, пишет Independent.

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"Основные проблемы этой проблемы – это потенциальные побочные эффекты, такие как, например, изменение гормонального баланса", – отмечает диетолог Лили Саутер.

Эксперт предупреждает, что кето-диета способна снижать либидо и вызвать другие проблемы с сексуальной жизнью, а также провоцировать плохое настроение и усталость.

Многочисленные исследования показывают, что низковуглеводна диета может вызвать снижение функции щитовидной железы. Это, в свою очередь, приводит к хронической усталости, плохому настроению и снижению либидо,
– отмечает Саутер.

Диетолог Мэрилин Гленвилла считает, что из-за нехватки углеводов человек может потерять ощущение сексуального влечения.

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"Люди, которые придерживаются кето-диеты, могут чувствовать резкое падение энергии из-за нехватки углеводов в своем ежедневном рационе, что, в свою очередь, может негативно повлиять на сексуальное влечение. Углеводы – это продукты, которые обычно дают нам энергию, поэтому, когда человек меняет свой рацион, соблюдая основы кетогенной диеты, может почувствовать себя очень уставшим и изможденным. Кроме того, могут появиться симптомы, сходные с симптомами гриппа, включая сильные головные боли", – отмечает эксперт.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Секс Диеты
Источник: 24 Канал
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