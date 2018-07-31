Почему порез от бумаги такой болезненный

Едва ли не каждый имел маленький порез на пальце, который получил во время пролистывания книги, бумаги или когда облизывал край конверта. Но почему же маленькая ранка так болит? Ученые нашли ответ.

По словам специалистов, важным является место, где чаще всего бывают такие порезы, сообщает ScienceАlert. В частности, пальцы, губы и язык очень чувствительны из-за большого количества нервных окончаний.

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Если небольшой порез от бумаги придется на кожу бедра или щиколотку – ощущение будет не таким болезненным.

Как известно, нервные сети на деликатных участках тела различают разные виды ощущений – давление, тепло, холод и боль. Именно эти ощущения делают утро более болезненным. В человеческом мозге даже есть специальная область, которая отвечает за прием сигналов, поступающих из этих частей.

Это своеобразный защитный механизм организма. Ведь если коснуться горячего предмета или съесть что-то горькое – мозг получает сигнал опасности.

Психологи добавляют, что существует также эмоциональная реакция на порез бумагой. Человек сердится, что по неосторожности порезался, чувствует стыд и боится, если это был только первый конверт.

Во время небольшого пореза нервные волокна посылают в мозг сигналы о боли, а при глубокой ране кровь сворачивается и образует слой, под которым кожа заживает без постоянного воздействия окружающей среды.

Чтобы свести к минимуму дискомфорт при порезе бумагой, медики рекомендуют помыть рану с мылом, чтобы уменьшит вероятность заражения. После следует наложить повязку или заклеить порез пластырем, чтобы ранка быстрее заживала.

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