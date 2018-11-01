Внесение Президента Украины Петра Порошенко в список санкций России против Украины стало бы "запредельным шагом". При этом Россия может изменить список в случае "отмены ответных мер" со стороны Киева.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Представитель Путина отметил, что "традиционно" президенты стран в санкционные списки не попадают.

Традиционно президенты не включаются в санкционные списки. Это уже какой-то запредельный шаг,

– сказал он.

При этом Песков не отрицает, что Россия может отменить соответствующие меры в отношении Украины. Однако для этого необходима якобы "нормализация" отношений между странами.

"Этого нельзя исключать", – отметил он.

24 канал писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит специальные экономические меры в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Под российские санкции попали: глава Верховной Рады Андрей Парубий, глава МВД Украины Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, экс-премьер Арсений Яценюк, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, нардеп Олег Ляшко, нардеп Антон Геращенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, бывший глава Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и сын Президента Украины Петра Порошенко, народный депутат Алексей Порошенко, заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, нардеп Олег Барна, нардеп Владимир Арьев, нардеп Олег Березюк, экс-нардеп Ирина Фарион, нардеп Борислав Береза, нардеп Юрий Береза.

Ограничительные меры введены и в отношении украинских аграрных, химических и продуктовых компаний.

Напомним, ранее, 2 мая 2018 года, Украина объявила о введении новых санкций против Российской Федерации. 27 сентября Украина ввела санкции против российских компаний, которые сотрудничали с пророссийскими боевиками.