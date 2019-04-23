Почему Порошенко победил во Львовской области: причина феномена

Пока большинство регионов страны голосовало за Зеленского, Львов показал противоположный результат. Там абсолютная победа за действующим Президентом Петром Порошенко.

Его поддержалл 63% избирателей, против 34%, которые отдали свои голоса за лидера "Квартала 95". Почему выбор Львовской области так отличается от других областей – узнавали журналисты 24 канала.

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Ответы некоторых львовян:

• Он очень много сделал за эти 5 лет, хотя и большинство людей может так не считать, на самом деле. Я результаты эти вижу.

• Одна из главных функций президента – это представлять на международной арене Украины и мне кажется, что у Порошенко есть больше опыта.

Так свой выбор объясняют на Львовщине. Это единственный регион, где по результатам голосования действующий президент победил Владимира Зеленского. В первом туре первенство в регионе также получил Порошенко.



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Социологи говорят: причина феномена – высокий уровень патриотизма у местных жителей. Скажем, в 1991 году Львовщина вместе с Франковщиной и Тернопольщиной предпочли диссидента Вячеслава Чорновила. В то время как другие регионы голосовали за бывшего коммуниста Леонида Кравчука. Однако феномен нынешних выборов требует тщательного исследования.

Зеленского поддержали бы приграничные села на Львовщине. Эксперты называют это так называемым протестным голосованием, местью действующему президенту. Одна из причин – запрет бесплатного ввоза машин на еврономерах.

Откровенная месть, потому что никакой логики в политическом или цивилизационном выборе нету. Это для меня является таким очень неприятным сюрпризом, потому что я понимаю, что рядом живут люди, которые ради личной выгоды готовы пожертвовать интересами страны,

– отметил историк Игорь Лиле.

Порошенко – это стабильность. Так объясняют свой выбор львовские бизнесмены. А от Зеленского, которого избрало большинство, непонятно чего ждать. "Последние 4 года было плохо стабильно – я бы так назвал такой прогноз. Что сейчас будет мы не знаем, хочется верить, что будут улучшения, главное – чтобы не было серьезных ухудшений, чтобы система была более или менее устойчивая", – сказал ресторатор Марк Зархин.

А вот мэр Львова Андрей Садовый объясняет предпочтения своих земляков проевропейской позицией Порошенко. Ибо в отличие от Зеленского, он неоднократно подчеркивал, что курс на ЕС и НАТО – единственный правильный. А еще львовянам симпатизирует его четкая позиция относительно украинского – как единственного государственного языка.

Львов – самый украиноязычный город мира, и Львов очень переживает. Мы хотим, чтобы Украина двигалась четко по курсу Европа – ЕС – НАТО, и наверное от Зеленского люди не получали четких месседжей. А Порошенко этом говорил твердо, каждый день, системно,

– пояснил мэр Львова Андрей Садовый.



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По данным ЦИК кроме Львовщины, больше всего за Петра Порошенко во втором туре голосовали в Тернопольской, Ивано-Франковской и Ровненской областях. Однако действующий президент с небольшим отрывом проиграл Зеленскому.