Почему посещение туалета с телефоном опасно для здоровья

Засиживаться со смартфоном или делать селфи в туалете вредно для здоровья.

Об этом сообщает Tech Times со ссылкой на микробиолога Пола Матевеле из Лондонского университета Метрополитен.

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Он отметил, что ободок унитаза, кнопка смыва, ручка двери и вообще все, к чему мы прикасаемся в туалете населяют вредные бактерии, в том числе кишечная палочка, клостридии и другие микроорганизмы, которые приводят к заболеванию желудочно-кишечного тракта.

Ходить со смартфоном в туалет – то же, что не мыть руки после него

Также долгое сидение на унитазе может обернуться и другими последствиями для здоровья, включая геморрой.

"Ходить в туалет с телефоном особенно опасно, поскольку люди носят гаджеты с собой повсюду, постоянно к ним прикасаются и даже кладут на стол во время еды", – отмечается в статье.

Это все равно что не мыть руки после туалета. Смартфоны переносят на себе множество вредных микроорганизмов, и это тем более нехорошо, учитывая, как часто мы подносим их к лицу.

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