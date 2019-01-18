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      Почему посещение туалета с телефоном опасно для здоровья

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      Почему нельзя ходить в туалет со смартфоном
      Почему нельзя ходить в туалет со смартфоном / pixabay.com

      Засиживаться со смартфоном или делать селфи в туалете вредно для здоровья.

      Об этом сообщает Tech Times со ссылкой на микробиолога Пола Матевеле из Лондонского университета Метрополитен.

      Читайте также: Действительно ли смартфоны опасны для здоровья: исследования ученых

      Он отметил, что ободок унитаза, кнопка смыва, ручка двери и вообще все, к чему мы прикасаемся в туалете населяют вредные бактерии, в том числе кишечная палочка, клостридии и другие микроорганизмы, которые приводят к заболеванию желудочно-кишечного тракта.

      Смартфон в туалеті

      Ходить со смартфоном в туалет – то же, что не мыть руки после него

      Также долгое сидение на унитазе может обернуться и другими последствиями для здоровья, включая геморрой.

      "Ходить в туалет с телефоном особенно опасно, поскольку люди носят гаджеты с собой повсюду, постоянно к ним прикасаются и даже кладут на стол во время еды", – отмечается в статье.

      Это все равно что не мыть руки после туалета. Смартфоны переносят на себе множество вредных микроорганизмов, и это тем более нехорошо, учитывая, как часто мы подносим их к лицу.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Гигиена Смартфоны
      Источник: 24 Канал
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