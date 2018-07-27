Почему после экстренной контрацепции следует обратиться к врачу

К экстренной контрацепции прибегают, когда произошел незащищенный половой акт, или же во время секса были повреждены барьерные методы защиты и прочее.

Благодаря экстренной контрацепции можно избежать нежелательной беременности и возможного аборта. Но такой метод имеет немало побочных эффектов, пишет Zdorovia.

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Если все же без средств экстренной контрацепции не обошлось, после этого следует немедленно записаться на прием к врачу и обследоваться на заболевания, передающиеся половым путем.



Чаще всего после использования такой контрацепции происходит сбой менструального цикла у женщин, а выделения могут быть значительно более обильными. Также бывает, что после контрацепции еще до начала женского цикла болит низ живота – в таком случае необходимо немедленно пойти к врачу.



Такое сильное влияние на организм женщины имеют гормоны, которых в подобных препаратах очень высокое количество. Поэтому медики предостерегают – не стоит злоупотреблять такой контрацепцией.



Когда может потребоваться использование противозачаточных средств и определенных методов предотвращения беременности – читайте по ссылке.

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