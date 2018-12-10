Почему постоянно хочется спать: ответ врача

Утренний подъем, много дел в течение дня и поздний отход в кровать плохо влияют на ваше здоровье. Очень часто после того, как человек проснулся, он чувствует усталость и недостаточное количество сна.

Основные причины почему постоянно хочется спать назвал врач Алексей Сиделковский, информирует НВ.

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1. Человеку недостаточно количества сна

Кому-то достаточно 6 часов, чтобы выспаться и быть бодрым, другому недостаточно и 10 часов. Поэтому экспериментируйте – спите меньше или больше, чтобы установить необходимое количество сна для вас.

2. Стрессы и эмоциональные нагрузки

Это одна из самых распространенных причин. Организм не всегда может легко справиться с этим, потому сонливость – это защитный механизм, как он пытается человека "усыпить" и защитить от переживаний, которые изматывают.

3. Физическая усталость

Физические упражнения требуют большого количества энергии. Поэтому после активного дня организму необходимо большее количество сна.

4. Дефицит витаминов

Если организму не хватает необходимых веществ и витаминов, человек питается неправильно (тяжелая пища, избыток животного белка или его дефицит), не завтракает, переедает на ночь, то у него будет ощущение дефицита сна.

5. Кофе

Этот напиток подавляет выработку гормона кортизола, который активизирует нервную систему. Из-за чего природный "будильник" заменяется кофеином. Таким образом, человеку сложно без чашечки кофе чувствовать себя бодрым.

6. Вредные привычки

Алкоголь вызывает отравление организма, поэтому все силы уходят на борьбу с интоксикацией. Курение вызывает спазм сосудов, в органы не доходят полезные вещества, поэтому организм переходит в эконом-режим.

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