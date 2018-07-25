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Почему повесилась Оксана Шачко из Femen: подруги озвучили версии и последние события ее жизни

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Почему повесилась Оксана Шачко из Femen
Почему повесилась Оксана Шачко из Femen / Фото из соцсетей

Одна из основательниц международного женского движения Femen, художница Оксана Шачко, которая была найдена повешенной в шкафу, чувствовала в Париже серьезные материальные трудности. А накануне самоубийства Шачко поссорилась со своим парнем.

Об этом в комментарии ТСН рассказала подруга активистки Мария Сильченко.

24 канал сообщал, что Оксана Шачко наложила на себя руки в своей парижской квартире и была найдена 23 июля. По информации активистов, Шачко оставила предсмертную записку, в которой говорилось: "Вы все – фейк".

В последний раз мы говорили с ней в ночь с пятницы на субботу – как раз перед тем, как она исчезла. Мы переписывались допоздна, она была очень веселой, мы собирались пойти на какую-нибудь вечеринку. Но потом я сказала, что заболела и, видимо, не пойду. Тогда она сказала: "Хорошо, тогда я завтра зайду и принесу тебе волшебные лекарства и все будет хорошо". Мы попереписывались немного, она была на вечеринке со своим парнем, и после этого они поссорились, и она ушла домой,
– рассказала Сильченко.

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По словам девушки, она вместе парнем Оксаны Николо искали художницу целые выходные, а уже в понедельник решили взломать дверь в ее квартиру, где и нашли тело Шачко.

Померла Оксана Шачко Femen самогубство повішення

Одна из акций Оксаны Шачко, на которой она имитировала повешение

Сильченко также рассказала, что Шачко писала в Париже атеистические иконы, выставляя их в галереях, училась в художественной школе, однако все время испытывала трудности с деньгами. Девушка часто жила у друзей, а около месяца назад переехала в социальное жилье.

"Она была в шкафу. Когда Николо ее увидел, вытолкал меня из квартиры, чтобы я ее не видела. Шкаф была у нее огромный, как целая комнатка-кладовка", – рассказала подруга самоубийцы.

Сильченко отметила, что Шачко уже давно находилась в подавленном состоянии и из Femen ее фактически выгнали другие активистки.

"Париж ее убил тем, что с ее бурной энергией очень трудно было здесь жить. Ходить по вернисажам, общаться с галеристами и выдавать себя за того, кем она не является – это ее убило. Она считала все ненастоящим, фейковым, что люди постоянно изображают из себя что-то, а она была честной, настоящей...", – рассказала Сильченко.

Было много причин: она была в статусе беженца, не видела маму со времени отъезда, не могла приехать в Украину. Не могла реализовать себя в политической плоскости... Она думала, что в 30 лет будет жить лучше, а в итоге жила в нищете,
– добавила подруга Шачко.

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При этом она исключает, что экс-участница Femen совершила самоубийство из-за ссоры со своим парнем.

"Она точно ушла из жизни не из-за их ссоры. Ей было трудно в Париже. Хотя она всегда была с нами и была положительной, и всех поддерживала. А о себе позаботиться не смогла", – отметила Сильченко.

Она очень активная, творческая была личность. Она воровала голос Путина в Москве. Она ездила в Минск протестовать против Лукашенко. Она никогда не сдавалась и всегда боролась, и я думаю, это тоже был ее определенный акт – видимо какое-то послание нам,
– рассказала в комментарии ТСН соучредитель Femen Анна Гуцол.

По информации издания, Шачко кремируют во Франции. Местная полиция проводит расследование и пока не дает официальных версий. В Украине у Оксаны остались мать и брат.

Теги: Новости Украины Потери Самоубийство FEMEN
Источник: 24 Канал
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