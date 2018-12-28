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      Юрий Бутусов

      Почему появление новых политических лиц это одновременно хорошо и плохо

      125
      Новые политики
      Новые политики / Apostrophe.ua

      Спрос на новые лица вне системы велик там, где люди ни с какой системой не сталкивались.

      Хорошо:

      1. Украинская политика открыта для новых лиц, новым лицом может стать любой популярный в телевизоре человек.
      2. Общество более всего готово верить тому, кто никак не связан с действующим государством.

      Плохо:

      1. Украинская политика открыта для новых лиц, новым лицом может стать любой популярный в телевизоре человек.
      2. Общество более всего готово верить тому, кто никак не связан с действующим государством.

      Вывод: Выборы выиграют эмоции не определившихся, а не рациональный выбор. Но винить в этом надо не новые лица и не телевизор, а очень слабую конкуренцию в политике и очень слабую партийную работу.

      Время команд сменяет время вождей. Новые лица, которые не понимают, что власть в Украине это не не готовая структура, а постоянно меняющийся мобилизационный проект, которые не понимают, что Лидер обязан вести за собой, а не нравиться всем, стремительно превратятся в старые лица.

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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