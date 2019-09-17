Почему правильно называть обмен пленными в формате 11 на 35: детальное объяснение Дейнеги

Украина и Россия 7 сентября провели обмен заключенными. Самолеты доставили участников обмена в аэропорты "Борисполь" и "Внуково". В результате обмена Украина получила 11 политзаключенных и 24 пленных украинских моряка. Обмен называют "35 на 35", однако все же корректнее говорить об "11 на 35", так как моряков Украина должна была получить по решению Международного трибунала ООН.

Об этом в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" рассказал основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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По его словам, представители власти называют этот обмен – "35 на 35", хотя на самом деле – это обмен в совсем иной пропорции.

Корректнее будет говорить об обмене в формате 11 на 35. Ну то есть, практически, 1 к 3,

– сказал Дейнега.

"Почему? Да потому, что 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение о применении временных мер в деле по иску Украины к РФ, суд обязал Россию освободить захваченных моряков (24 украинских моряка – 24 канал) и судна. РФ до 25 июня должна была проинформировать суд о выполнении приказа. Россия отказалась. Сообщалось, что возможным может быть применение санкций в отношении российского имущества после 6 сентября", – пояснил автор блога.

Он добавил, что задержанных моряков Россия должна была бы отпустить, чтобы избежать ареста своих судов. Тем более, что в марте были введены санкции ЕС, США, Австралии и Канады в связи с российской агрессией в Керченском проливе.

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"Кстати, в подобной ситуации в 2013 году по иску Нидерландов рассматривалось дело Arctic Sunrise, тогда Россия тоже отказалась признавать юрисдикцию трибунала и освобождать захваченных экологов. Однако через некоторое время все-таки освободила. То есть так или иначе Россия вынуждена была выполнить предписание", – напомнил Дейнега.

Видео полного видеоблога Виталия Дейнеги "Хроники необъявленной войны" за 16 сентября 2019



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 канала



Возвращенные политзаключенные / Инфографика 24 канала