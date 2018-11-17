Почему правительство нападает на "Укрпочту" за нежелание разносить пенсии: эксперт о причинах

Когда "Укрпочтой" руководили "бессребреники", закупки компанией осуществлялись на 40 процентов дороже. Даже с учетом инфляции. И это показательно. Сейчас же правительство активно нападает на руководство "Укрпочты" за то, что компания больше не хочет разносить пенсии себе в убыток. То есть руководство компании хочет сделать компанию прибыльной. Более того, такого желания не было у предшественников.

Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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По его словам, есть бессребреники, которые готовы почти бесплатно работать на государство, и им почему-то плевать на финансовый результат.

Главное быть лояльными руководству. Не чувствуете подвох? Они одновременно готовы бесплатно работать за народ, но делают все, чтобы не потерять свою должность из-за потери политической крыши, но совершенно равнодушны к финансовому результату. Менеджеры мечты?

– отметил Фурса.

Он подчеркнул, что политики ругают менеджеров, потому что те хотят высокие зарплаты.

"Но есть выход. Политики должны рассказать менеджерам, как получать мало денег, но жить богато. Это умеют делать политики-оппозиционеры и представители власти. Так пусть раскроют свой секрет. Публично. И если он нам всем понравится, то может менеджеры тоже согласятся на низкие зарплаты", – добавил Фурса.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" 17 ноября 2018 года